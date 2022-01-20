Новая почта запустила новую услугу для путешественников. Это доставка чемодана за один день. Сколько стоит сервис и сколько продлится акция

Почтовый оператор Новая почта избавит путешественников в Украине от необходимости носить тяжелую ручную кладь во время поездок. Услуга по доставке чемоданов за один день позволит наслаждаться поездкой и не переживать за транспортировку вещей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Пресс-служба компании Новая почта сделала объявление в Facebook. Благодаря новой услуге у путешественников в Украине появилась возможность отправить чемоданы по почте. Стоимость сервиса составит 120 гривен, сумки и чемоданы можно отправить по Новой почте, а на следующий день забрать их в пункте назначения.

“В эти снежные метели и -10° на вокзал с чемоданом? Ты серьезно? Хватай лайфхак, как больше не запариваться… Только 120 грн. за доставку – и ты путешествуешь легко, потому что о перевозке вещей заботимся мы”, – сообщает Новая почта.

Акция на услугу по транспортировки чемоданов продлится с 17 января до 31 марта 2022 года. Отправки с типом отправления “Ссылки” весом до 30 кг (фактической или объемной) будут осуществляться по тарифу 120 гривен.

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