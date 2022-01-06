Досрочный выход на пенсию – в каком случае это возможно

Украинцы могут досрочно выйти на пенсию в случае сокращения на работе. Однако досрочный выход на пенсию возможен при выполнении ряда условий обоих сторон

О том, в каких случаях это возможно, рассказало профильное издание napensii. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники, которым не нашлось работы в связи с сокращением штатов, реорганизацией предприятия, а также его перепрофилированием или ликвидацией.

При этом в документах на сокращение все должно быть оформлено согласно требованиям закона. Эти правила описаны в подпункте “г” п. 1 ст.26 Закона Украины “О занятости населения”.

В частности, чтобы досрочный выход на пенсию был возможен, нужно обеспечить соблюдение таких условий:

Сокращение работника обязательно должно быть по инициативе работодателя и это должно быть записано в документах.

Сокращенный работник должен зарегистрироваться в службе занятости в течение первых семи дней после увольнения.

В службе занятости не нашли для него подходящую работу.

Сокращенному работнику остается не более полутора лет до выхода на пенсию по возрасту.

Страховой стаж сокращенного работника составляет не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин.

При обращении в Пенсионный фонд для досрочного назначения выплат сокращенный работник должен иметь при себе еще и ходатайство о досрочном назначении пенсии.

Что нужно знать гражданам, которым позволили досрочный выход на пенсию

Пенсия назначается и выплачивается им в зависимости от размера зарплаты, которую они получали, и размера страхового стажа. Размер выплаты в связи с досрочным выходом на пенсию не уменьшается.

Если человек, получивший право выйти на пенсию раньше срока, самостоятельно нашел себе работу, выплата пенсии ему прекращается.

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