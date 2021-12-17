Уже вскоре некоторые украинцы станут участниками накопительной пенсионной системы. Однако им не придется отчислять за себя деньги на пенсию. Их пенсия будет формироваться за счет взносов работодателей

Правительство вводит такую практику как эксперимент, который потом, возможно, будет распространен на всех украинцев. Этот эксперимент будет внедрен на государственных предприятиях, которые идут на большую приватизацию. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Новые владельцы, которые приобретут эти предприятия, должны ежемесячно делать отчисления на накопительные пенсии своих работников. Сумма отчислений составит не менее 4% от зарплаты каждого работника.

Предусмотрено, что такое условие будет выставлена инвесторам, которые приватизируют предприятия со штатом более 100 человек. По условиям купли-продажи они должны охватить этой программой накопительных пенсий не менее половины персонала. При этом работники, по желанию, могут и сами вносить на свои накопительные счета дополнительные деньги.

Такая программа будет работать на каждом приватизируемом предприятии два года. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная говорит, что подобная система существует во многих странах. Много предприятий за рубежом предлагают работникам дополнительные отчисления в их будущей пенсии как бонус при трудоустройстве.

“Мы распространим практику, когда дополнительное накопительное пенсионное обеспечение от предприятия является нормой при трудоустройстве, как в большинстве стран мира… Пенсионные накопления должны стать модой, а потом нормой. Предприятие без пенсионной программы должно быть исключением, а не правилом”, – говорит Марина Лазебная.

В то же время правительство рассматривает возможные налоговые преференции для таких предприятий. В частности, пенсионные взносы не включаются в фонд оплаты труда. Так же из них не будут удерживать НДФЛ и военный сбор. При этом деньги на накопительную пенсию могут поступать на разные счета или в частных накопительных фондах, или корпоративный фонд, или на выбор самих сотрудников.

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