Дополнительная плата за билеты в “Укрзализныця” – сколько нужно доплатить

Компания “Укрзализныця” ввела плату за распечатку электронных билетов на поезда

По информации журналиста Александра Рудоманова, сделать это можно в любой кассе на любом вокзале Украины за 12 грн. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Хвиля.

“А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах “Укрзалізниці” теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря”, – рассказал он.

В справочной службе “Укрзалізниці” подтвердили информацию Рудоманова. Там рассказали, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины. Также в справочной подтвердили стоимость услуги в 12 грн.

В то же время отметим: в правилах онлайн-заказа билетов не упоминается о возможности распечатать проездной документ на специальном бланке. В справке для пассажиров указано лишь то, что печатать билет в кассе не нужно.

То же касается и документов на перевозку багажа. Там эта информация также отсутствует.

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