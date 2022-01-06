Доплата за газ за последние несколько лет – что включено в тариф

С января 2022 года украинцам придется не только платить за распределение газа по новым тарифам. Граждан Украины ждет доплата за газ. К тарифу добавят денежные средства за температурные коэффициенты

Такое решение принял Верховный Суд в деле о газовом противостоянии между потребителями и облгазами. На сайте TODAY.UA.

Стандартными условиями для поставки газа в Украине считаются температура воздуха плюс 20 градусов и атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Но в зимний период газ сжимается, а в летний — расширяется. И чтобы привести объем топлива к названным условиям, показания счетчика умножают на соответствующий коэффициент. Он колеблется от 0,97 до 1,08 в зависимости от календарного месяца. Зимой используются повышенные коэффициенты, за счет чего и оплата за газ выше, а летом — наоборот.

В 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила делать доначисления по коэффициенту бытовым потребителям. НКРЭКУ заявила, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления. Впрочем, в суды пошли и газовщики. Им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули.

Верховный суд принял решение к пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить нужные суммы, которые им насчитают. Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока шли суды и граждане не платили за температурные коэффициенты.

С 1 января в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию