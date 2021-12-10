Долги за коммуналку: за какие услуги не платят украинцы

В октябре этого года накопились долги за коммуналку – украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги только 12,4 млрд. грн из необходимых 16,4 млрд грн.

Это 75,2% от начисленных за этот период сумм. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

В связи с этим на конец октября задолженность населения по уплате коммунальных услуг возросла до такого уровня:

за поставку и распределение природного газа – 26,1 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 19,3 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии – 7 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;

оказание услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Стоимость коммунальных услуг 2022 году вырастет. Власть уже приняла решение о подорожании теплоснабжения, однако вместе с этим вырастут и другие тарифы на показатели в платежках.

Так, эксперты прогнозируют, что электроэнергия в 2022 году подорожают на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% для бизнеса. А стоимость отопления и горячей воды возрастет от 50 до 70%.

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