В первом месяце 2022 года нас ждут длинные уик-энды в честь официальных государственных праздников – Нового года и православного Рождества.
Таким образом, продолжительные выходные ждут граждан в период с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ДИАЛОГИ.
Согласно распоряжениям Кабмина, организациям с пятидневной рабочей неделей рекомендовано установить следующий график:
- Суббота, 1 января – Новый год – выходной.
- Воскресенье, 2 января – выходной.
- Понедельник, 3 января – выходной.
- 4-6 января – рабочие дни;
- Пятница, 7 января – Рождество – выходной.
- Суббота, 8 января – выходной.
- Воскресенье, 9 января – выходной.
10-14 января – рабочие дни.
В четверг, 6 января, перед праздником Рождества рабочий день может быть сокращен на один час.
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