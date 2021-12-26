Длинные уик-энды – сколько выходных будет в январе 2022 года для украинцев

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В первом месяце 2022 года нас ждут длинные уик-энды в честь официальных государственных праздников – Нового года и православного Рождества.

Таким образом, продолжительные выходные ждут граждан в период с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января включительно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ДИАЛОГИ.

Согласно распоряжениям Кабмина, организациям с пятидневной рабочей неделей рекомендовано установить следующий график:

  • Суббота, 1 января – Новый год – выходной.
  • Воскресенье, 2 января – выходной.
  • Понедельник, 3 января – выходной.
  • 4-6 января – рабочие дни;
  • Пятница, 7 января – Рождество – выходной.
  • Суббота, 8 января – выходной.
  • Воскресенье, 9 января – выходной.

10-14 января – рабочие дни.

В четверг, 6 января, перед праздником Рождества рабочий день может быть сокращен на один час.

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