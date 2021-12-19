Чем опасен кашель после коронавируса и как с ним бороться

Кашель после коронавируса – обычное и вполне закономерное явление. Избежать его невозможно, поскольку коронавирус, как правило, затрагивает бронхи. А вот сократить период активного “кашляния” и облегчить постковидные симптомы вполне реально

О том, как опасен кашель после перенесенного коронавируса и как с ним бороться, рассказал в эфире одного из телеканалов доктор Евгений Комаровский. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Кашель после коронавируса – это вполне нормальное явление, говорит доктор Комаровский. Более того: если в процессе болезни были задеты бронхи, то отсутствие кашля после болезни – плохой признак. Ведь в процессе ОРВИ (а ковид – это также ОРВИ, только очень злая, – авт.) нередко бывает поражена слизистая оболочка бронхов. После болезни она начинает восстанавливаться. Там активизируется кровообращение и производится слизь, которую нужно откашлять. И чем активнее производится слизь, тем активнее кашель.

Поэтому кашель после ОРВИ – это нормально и хорошо. Хорошо – с точки зрения физиологии и восстановления организма. А вот для человека, изнемогающего от приступов кашля, в этом ничего приятного нет. Он стремится как можно быстрее избавиться от этих постковидных симптомов. Во многом ускорить этот процесс может частое употребление жидкости.

“Есть такое понятие – “реология крови”, то есть ее способность к течению и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, также имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой. И даже существует правило: реология крови = реология мокроты”, – рассказал доктор Комаровский.

То есть, если в организме есть дефицит жидкости, то кровь густеет, и, соответственно, густая и мокрота, которая должна отойти. Следовательно, она будет отходить медленно и тяжело, с надрывными приступами кашля.

Как сократить период кашля после коронавируса и после любой ОРВИ?

Нужно больше пить. Чем больше жидкости поступит в организм, тем меньше будет вязкость крови и мокрота, которая должна выйти из бронхов. Ее будет проще выкашлять.

Необходимо следить за влажностью воздуха в помещении, где вы находитесь. Во время отопительного сезона воздух в помещении обычно пересыхает. Поэтому его следует увлажнять. Оптимальной считается влажность 40-60%.

Большую роль играют также параметры воздуха. Чем больше он насыщен кислородом, тем реже будут приступы кашля. Следовательно, несмотря на холод и слякоть за окном, помещение нужно часто проветривать. Ну, а выздоравливающего пациента, естественно, нужно прятать от сквозняков.

“Если вас беспокоит кашель, то обратите внимание, как вы проводите выходной день. На диване перед телевизором или гуляете в лесу? Не ищите “волшебной” пилюли. Меняйте образ жизни”, – подытожил доктор Комаровский.

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