В 2022 году цены на смартфоны поднимутся в среднем на 20%. Рост цен на девайсы вызван несколькими причинами, и он будет глобальным

Украине не удастся избежать повышения цен, поскольку эти товары у нас представлены только импортом. Прогноз роста цен на смартфоны опубликовало в своем отчете аналитическое агентство Counterpoint Research. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Цены на смартфоны выросли уже в прошлом, 2021 году. Если на старте в прошлом году средняя стоимость смартфона на рынке составляла 287 долларов, то за первые три квартала она подскочила до 308 долларов.

Эксперты называют основными причинами роста цен на смартфоны:

инфляцию;

дефицит микросхем;

проблемы с поставкой.

Поэтому цена девайсов росла по всему миру, но не везде она выросла одинаково. Больше всего цена претерпела изменения в Африке и на Ближнем Востоке. В этих двух регионах смартфоны выросли в цене на 17,4%. В этом году ситуация не улучшится, а цены возрастут еще и потому, что местные власти намерены повысить налоги на импорт мобильных телефонов.

Меньше всего ощутила рост цен Юго-Восточная Азия, где прирост стоимости составил всего 2%. В этом году там тоже не ожидается большого роста цен. Если, конечно, не произойдет какого-либо глобального экономического катаклизма.

В остальных регионах цены выросли с 4,7 до 10,2%. И в этом году, к сожалению, этот рост продолжится, поскольку пока нет оснований для его прекращения. Цены на микросхемы по-прежнему будут расти из-за нехватки этих компонентов.

В этом году прирост цен ожидают еще более разительным: от 10 до 20%. Ну а поскольку Украина много товаров получает не через прямые импортные поставки, а через двукратный и больше импорт, то у нас, скорее всего, цены на смартфоны возрастут по верхнему пределу – на 20%.

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