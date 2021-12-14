С 10 декабря в Украине начал действовать закон об ограничении оборота пластиковых пакетов. Первым шагом в его реализации стало введение платы за пластиковые пакеты. Какие самые дешевые цены на пластиковые пакеты в торговых сетях.

Однако соответствующего постановления правительства, которым устанавливались бы цены на пластиковые пакеты, пока нет. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Отныне в магазинах могут бесплатно предоставлять пакеты только для упаковки рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов. Остальные пластиковые пакеты, в том числе и совсем тонкие (одноразовые), должны продаваться за деньги.

Еще в сентябре был разработан проект правительственного постановления, которым были установлены цены на большие пакеты толщиной от 50 мкм.

без ручек и боковых складок – от 2 гривен;

с ручками и без боковых складок – от 2,5 гривни;

без ручек и с боковыми складками – от 2,5 гривни;

с ручками и боковыми складками – от 3 гривен.

Однако этот проект до сих пор не утвержден. Впрочем, большие пакеты, которые можно использовать неоднократно, и раньше продавались в магазинах за деньги. А вот что касается тонких одноразовых пакетов, то вообще никакой определенности по ним пока нет.

Зато есть штрафы, которые обещают применять к магазинам, которые отпускают покупателям пакеты бесплатно. Штраф составит от 1700 до 3400 гривен, а за повторное совершение такого нарушения в течение трех лет его сумма вырастет от 3400 до 8500 гривен.

Поэтому с 10 декабря каждый магазин сам установил себе цену на сверхтонкие пакеты. Получился полный разнобой. Цены на тонкие одноразовые пластиковые пакеты колеблются от 1 копейки до 2,5 гривны.

Например, в сети VARUS просят за пакеты символической 1 копейкой.

В АТБ тонкие одноразовые пакеты идут по 9 копеек (без ручек) и 12 (с ручками).

При этом в Запорожье на местном ресурсе опубликовали совсем другую цену в АТБ. Там просят за пакет целых 2,5 гривны.

А вот в “Новусе” за пакеты с ручками и без ручек придется отдать соответственно по 10 и по 50 копеек.

В “Ашане” за пакет просят по 6 копеек.

В супермаркетах сети “Рукавичка” цены на пластиковые пакеты – по 10 копеек. А в сети “Наш край” – 25 копеек. А вот в “Метро” за тоненький пакет придется выложить 1,5 гривны.

Из-за отсутствия определения бизнес не знает, можно пока не продавать сверхтонкие пакеты, а давать покупателям безвозмездно. Поэтому продавцы на всякий случай назначили цену на все – кто какую.

При этом Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась за разъяснениями к Кабмину. В заявлении в частности говорится, что при обсуждении деталей законопроекта речь шла лишь о прочных пакетах с толщиной стенки свыше 50 мкм. Однако, если запрет коснется и тонких пакетов, то продавцы не представляют, как можно будет реализовывать много товаров, а также, как осуществлять продажу этих пакетов.