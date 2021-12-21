Цены на крупы в Украине: какая из них бьёт все рекорды

В Украине за год изрядно выросли цены на все группы продуктов. В этой ценовой гонке крупы не отставали от остального провианта. За год цены на крупы подросли от 9 до 23%

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Наиболее, по данным Госстата, да и по ощущениям покупателей, выросла цена на гречку. В начале года килограмм этой популярной крупы продавался за 37,5 гривны. А уже в ноябре цена поднялась до 46. Таким образом, за неполный год цена на гречку выросла на 23%.

Немало добавил в цене и рис. Рисовая крупа подорожала в среднем на 15%, одолев за 11 месяцев путь от стоимости 24,5 гривны за кило до стоимости 28 гривен.

Не так ощутимо, но все же подорожала и ячневая крупа. Она выросла в цене на 2 гривны и теперь стоит 15 гривен.

Килограмм манки, который в январе стоил 16,2 гривны, теперь продается по 17,7.

Наименее, но все же подорожало, пшено. За него теперь просят более 18 гривен, тогда как в январе было 17,5.

Цены на крупы росли из-за повышения производственных затрат и неважного прошлогоднего урожая зерновых. Наиболее затраты выросли из-за стремительного роста цен на энергоносители.

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