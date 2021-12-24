Цены на цитрусовые в Украине перед Новым годом изменились

В Украине на Новый год изменились цены на цитрусовые. Несмотря на прогнозы, что перед праздниками будет абсолютно все дорожать, стоимость цитрусовых снизилась. Очевидно, что поставщики ввезли их много

В декабре больше упали цены на апельсины. В среднем за килограмм этих плодов в торговой сети теперь просят на 8,47 гривны меньше. Еще в ноябре килограмм апельсинов стоил в среднем 41,4 гривны, а уже в декабре он снизился в цене до 32,93 гривны. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Упали также цены на апельсины премиум. В ноябре они шли по 51,75 гривны, а теперь по 48,25.

Ощутимо потеряли в цене и мандарины. Сейчас их продают за 31,29, в то время как в прошлом месяце средняя цена на цитрусовые этого вида составила 37,93. Таким образом, они подешевели на 6,64 гривны.

А вот мандарины сорта Клементин, наоборот, стали немного дороже. В ноябре их продавали по 63,34 гривны за килограмм, а теперь просят 67,25. Прирост цены составляет 3,91 грн.

В то же время лимоны радуют украинских покупателей. Они подешевели почти на 6 гривен. В ноябре средняя цена одного килограмма лимонов составила 33,67 гривны, а в декабре их стоимость снизилась до 27,72 гривны.

Кстати, как свидетельствует статистика, украинцы стали употреблять больше цитрусовых. Так, за прошедшие 5 лет Украина стала импортировать в полтора раза больше этих фруктов. В структуре потребления цитрусовых украинцами на первое место занимают мандарины. На них приходится 43% от всего импорта этих фруктов. На втором месте – апельсины, занимающие 26%. Третью позицию с 18% заняли лимоны, еще 10% занимают грейпфруты. Оставшийся 1% пришелся на лайм.

Очевидно, высокое потребление цитрусовых частично связано с ростом цен на отечественные фрукты – яблоки, груши, персики, уже нередко превосходящие цену на заморский цитрус.

Цены на крупы в Украине: какая из них бьет все рекорды

Лук может стать деликатесом для украинцев – как может подняться цена к Новому году