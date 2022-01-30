Несмотря на хороший урожай в прошлом году, цена на гречку может достигнуть в этом году 80 гривен. Стоимость популярной крупы вырастет до такой отметки, если будет введен запрет на ее импорт

О том, почему стоимость гречки растет, рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Даже на фоне всеобщего подорожания продуктов цена на гречку в Украине выбилась в лидеры. Быстрее растут разве что цены на растительное масло. Только за прошлый год стоимость гречихи выросла на четверть. А за январь этого года она пошла еще на 5-7%. В настоящее время средняя стоимость килограмма гречневой крупы в торговой сети составляет 50 гривен.

В прошлом году в Украине собрали хороший урожай гречки. Во-первых, фермеры заложили под эту культуру больше посевных площадей, чем в 2020: 84 тысячи гектаров против 81. Во вторых, в прошлом году правительство выделило 50 миллионов гривен в поддержку фермеров, взявшихся за производство гречки. Это позволило им дополнительно вложить по 1,5 тысячи гривен в каждый гектар гречишного поля.

Но даже в таких условиях всего собранного урожая Украине не хватает. Каждый год Украина импортирует из-за границы еще около половины собравшейся. В этом году, например, для покрытия потребностей внутреннего рынка Украине понадобится еще около 70 тысяч тонн импорта. Обычно он уходит из России. Однако если в этом году Россия запретит импорт гречки (а такое уже было с мая по сентябрь прошлого года), то цена на гречку в Украине резко возрастет. Тогда она будет не по 50 гривен, как сейчас, а гораздо выше.

“Если российского импорта не будет, средняя цена может возрасти весной до 70-80 грн за кг”, – говорит Сергей Громовой.

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