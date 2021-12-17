Бюджетные тарифы от Киевстар, Vodafone и lifecell на 2022 год

Киевстар, Vodafone и lifecell ежегодно пересматривают свои тарифные планы. Какие бюджетные тарифы предусмотрены на 2022 год от популярных мобильных операторов

Каждый из мобильных операторов имеет бюджетные тарифы, доступные для школьников, студентов и пенсионеров. Их стоимость в 2022 году останется неизменной. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Самые дешевые тарифы в Киевстар – это “Звонки для родителей” и “Киевстар семья”. Их стоимость 75 и 100 грн/4 недели соответственно. Первый тариф включает безлимит на звонки внутри сети и 100 МБ Интернета. Стоимость звонков на номера других операторов составляет 60 копеек за минуту. Тариф “Киевстар семья” включает 6 ГБ трафика, безлимитные звонки на Киевстар, 60 минут на другие мобильные, городские и за границу, а также 60 SMS по Украине.

Vodafone с 24 декабря повышает стоимость самого дешевого тарифного плана Vodafone 4G Smart XS. Теперь за услуги связи и интернета абонентам придется платить ежемесячно 55 гривен вместо 45 гривен.

Отдельно мобильный оператор имеет тарифные планы для планшетов, смарт-часов и прочих гаджетов. Им предлагается 500 МБ и 50 минут на разговоры, и 10 ГБ и 18 ГБ трафика на месяц. Стоимость таких пакетов от Vodafone 50, 100 и 160 гривен соответственно.

Lifecell имеет дешевый тариф “Просто Лайф”, который за 70 грн/4 недели предлагает абонентам 5 ГБ интернета 250 минут на все мобильные номера по Украине (включая lifecell). Самый дорогой тарифный план “Свободный Лайф” в 2022 году будет стоить 150 грн/4 недели. За эту сумму абоненты lifecell получат безлимитный Интернет, который можно бесплатно раздавать через устройства и 1500 мин на все номера по Украине.

Основные мобильные операторы урезают тарифы и скорость интернета