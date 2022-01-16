Безработные в Украине смогут получить кредит в 100 тысяч гривен сроком на 3 года. При одном условии деньги можно будет не возвращать

Кредит будет выдаваться на организацию собственного бизнеса. Через три года деньги государству можно будет не возвращать, но не всем. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Беспроцентный кредит на организацию собственного бизнеса будет выдаваться в размере 15 минимальных зарплат. На сегодняшний день это 97500 гривен. Деньги будут выданы предпринимателям для начала собственного дела. На эту сумму можно будет закупить оборудование и расходные материалы.

При этом если они устроят к себе на работу еще двух безработных, состоящих на учете в службе занятости, то возвращать государству вообще ничего не придется.

Однако эксперты считают, что 100 тысяч не хватит на открытие собственного бизнеса. Для этого нужна сумма, по крайней мере, вдвое больше.

По словам главы киевской Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максима Тютюнникова, этим беспроцентным кредитом могут реально воспользоваться семьи безработных, уже имеющие какие-то стартовые возможности для открытия собственного бизнеса. К примеру, они имеют помещение или собственное хозяйство.

Если начинать с нуля, то суммы, обещанной государством, не хватит даже на организацию самого скромного предприятия. Например, для покупки оборудования в небольшую мастерскую понадобится не менее 100 тысяч гривен. А ведь надо еще арендовать помещение, закупить для него хоть какую-то мебель, а также купить расходные материалы. В общей сложности нужно не менее 200 тысяч гривен, говорит Тютюнников.

“Для того, чтобы бизнес работал и развивался, необходимо наработать базу клиентов, но для этого нужно время”, – добавил эксперт.

Следовательно, далеко не все безработные рискнут пользоваться такой возможностью. Впрочем, на всех эта программа, получившая название “Рука помощи”, и не рассчитана. Государство выделило на его реализацию в этом году 100 миллионов гривен. Таким образом, воспользоваться беспроцентным кредитом в 2022 году сможет только тысяча безработных. В Украине же сегодня официально насчитывается около 250 тысяч граждан, ищущих работу.

Хотя, если даже тысяча безработных смогут начать свой бизнес и еще дадут работу другим людям – это уже будет немало. При этом даже тем, кто не трудоустроил других безработных, не придется возвращать всю сумму кредита. Из полученных 97500 гривен рассчитают всю сумму налогов в казну и отчисления в Пенсионный фонд за три года. И вернуть придется только полученную разницу.

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