При заболевании Омикроном люди чаще всего жалуются на 5 симптомов. Они очень похожи на обычную простуду, однако этот вариант COVID-19 также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом сообщили в Telegram Министерства здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Отмечается, что чаще всего больные жалуются на следующие симптомы:

насморк (73%);

головная боль (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

Кроме того, инфицированных беспокоят кашель – 43,5%, хриплый голос – 35,7%, озноб или дрожь – 30%, лихорадка – 29,4%, потеря/искажение обоняния и/или вкуса – 23,7% и т.д. В то же время, существенного отличия от штамма Дельта не выявлено.

Также в Минздраве предупредили, что те, кто не прошел по крайней мере базовый курс прививок, находятся под угрозой из-за стремительного распространения Омикрона.

В министерстве призвали при появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего обратиться к своему семейному врачу и избегать людных мест до получения результатов теста на COVID-19.

Ранее врач из США Сьюзан Уолли сообщила, что у маленьких детей, инфицированных новым штаммом коронавируса Омикрон, характерным симптомом болезни является кашель. Обычно он сухой и не сопровождается выделением мокроты. Она отметила, что дети болеют по-разному. Кто-то переносит болезнь легко, но есть много случаев, когда им нужна госпитализация.

Какой симптом штамма Омикрон указывает на тяжесть болезни