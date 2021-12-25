В голливудских лентах внимательные зрители не раз замечали, как в диалогах или в определенных локациях упоминается Украина. ТОП-13 лучших фильмов Голливуда о нашей стране

Правда, упоминается Украина с “режиссерским видением” того, какова эта страна. Например, в сюжетах речь идет о нелегальных работниках, иммигрантах и ​​злоумышленниках. А еще – неоднократно экранизировались истории, связанные с аварией на ЧАЭС.

Узнайте, в каких кинокартинах и в каком контексте говорится об Украине. Детали в материале OBOZREVATEL, передает NNS

1.Вооруженный барон” (2005)

Страна: США

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Эндрю Никкол

В фильме речь идет о семье украинских эмигрантов, переехавших в США. Одесситы быстро адаптировались к условиям в другой стране и начали вести нелегальный бизнес по продаже оружия. Из-за стремительного обогащения эмигрантов, ими заинтересовались агенты “Интерпола”.

Роли украинцев сыграли знаменитые актеры Николас Кейдж и Джаред Лето. Второй из которых в образе персонажа Виталия продемонстрировал в фильме неплохие познания по географии Украины.

2.”Свет вокруг” (2005)

Страна: США

Жанр: Приключенческая трагикомедия

Режиссер: Лев Шрайбер

Этот фильм снят для того чтобы показать американцам стереотипы и живописные просторы нашего государства. Актер Элайджа Вуд сыграл молодого американца украинского происхождения. Он путешествует по Украине и ищет женщину, которая в годы Второй мировой войны спасла его деда от нацистов.

В этой ленте показали страну, жители которой плохо знают английский, неряшливы, не представляют свою жизнь без мяса, ненавидят евреев, носят несносную одежду и враждебные. Основанная часть сюжета снималась в Чехии, но на некоторых кадрах можно увидеть Одессу. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля как лучший биографический фильм.

3.”Перевозчик 3″ (2008)

Страны: Франция, Великобритания, США

Жанр: Приключенческий боевик

Режиссер: Оливье Мегатон

Персонаж Джейсона Стейтема в первой и во второй части “Перевозчика” занимался транспортировками и боролся с негодяями, которые хотели ему помешать. В третьем – герой решает отдохнуть во Франции. Но судьба его отправляет в Украину, в город Одесса. Здесь одна корпорация стремится получить разрешение на утилизацию ядерных отходов: для этого они используют метод шантажа и похищают украинского министра окружающей среды.

Некоторые из сцен фильма снимались в Одессе: в аэропорту и на Привокзальной площади.

4.”Тенет” (2020)

Страна: Великобритания, США

Жанры: боевик, триллер, экшн, фантастика

Режиссер: Кристофер Нолан

В сюжете показаны события “холодной войны”, начинающиеся с Украины. Сначала в столичной опере террористы берут людей в заложники. Эту сцену снимали в библиотеке имени Владимира Вернадского. Позже в кадре появляется подразделение Национальной полиции Украины.

Кроме того, в этой ленте режиссер показал собственное видение войны на Донбассе, где главным антагонистом сделал олигарха из России Андрея Сатора: этот персонаж якобы пытается уничтожить весь мир.

5.”Расплата” (2010)

Страна:США, Великобритания

Жанр: Историческая драма

Режиссер: Джон Медден

Шпионы должны выполнить опасную задачу в Восточном Берлине. Для этого они похитили немецкого врача, который во время Второй мировой войны проводил в концлагере жестокие эксперименты над детьми. Дальше нужно было проучить злодея. Их спецоперация срывается. За 32 года дочь агента выпускает книгу, в основу которой положены истории ее мамы и товарищей. В это время преступник дает о себе знать.

Самые драматические события в сюжете фильма разворачиваются в Украине, а именно – в Виннице. В некоторых кадрах можно увидеть вырезки из газет, где текст напечатан на украинском языке.

6.”Земля забвения” (2011)

Страны: Украина, Франция, Польша, Германия

Жанр: драма

Режиссер: Мишель Боганим

В киноленте показана катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре сюжета личная драма девушки из Припяти, счастливая жизнь которой рушится после аварии на атомном реакторе. В фильме на примере одного человека показано то, насколько трагедия существенно изменила жизнь жертв реального исторического события.

7.”Бумажный дом” (2017 – 2021)

Страна: Испания

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Алекс Пина

В этом сериале от Netflix говорится об авантюристах во главе с Профессором, планирующим ограбление Испанского королевского монетного двора. Это компания, производящая монеты, купюры, марки и официальные документы.

В сюжете упоминается и Украина. Например, преступники для лечения своих коллег использовали украинских врачей, прибывших в Испанию как работники. Все это происходило тайно – подпольно.

8.”Лига Справедливости Зака ​​Снайдера” (2021)

Страна: США

Жанры: супергеройский боевик, фантастика

Режиссер: Зак Снайдер

Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются для защиты Земли после смерти Супермена. Команда героев противостоит нашествию инопланетянина Степного Волка и его армии демонов. Основная битва в фильме проходит в Чернобыльской зоне: в некоторых сценах показаны известные памятки Зоны отчуждения, например, колесо обозрения в Припяти.

9.”Друзья” (1994 – 2004)

Страна: США

Жанр: комедия

Режиссер: Дэвид Крейн

В этом культовом сериале не раз упоминали наше государство. К примеру, экранный персонаж Росс предлагал друзьям сходить на украинский фильм, Моника в школе была единственной, кто дружил с украинцем. А перед свадьбой Эмили и Росс говорили о том, что на банкете в меню должны быть котлеты и курица по-киевски.

10.Валериан и город тысячи планет” (2017)

Страна: Франция

Жанры: фантастика, боевик

Режиссер:¦Люк Бессон

В фильме показаны действия 2700 года. Человечество вышло в космос и начало поддерживать связь с инопланетными расами. Валериан и Лорелин – космические спецагенты. Они должны решить проблему аномальной зоны, границы которой быстро разрастаются в космической станции Альфа.

На 2 минуте 31 секунде фильма у руководителя одной из делегаций на рукаве виден шеврон с трезубцем, а на заднем фоне – украинский флаг.

11.”Чернобыль” (2019)

Страны:США, Великобритания

Жанры: историческая драма, триллер

Режиссер: Крейг Мезин

Это телевизионный минисериал, созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky. В сюжете говорится об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, ликвидации ее последствий, а также о расследовании причин.

12.”Шпионка” (2015)

Страна: США

Жанр: комедийный боевик

Режиссер: Пол Фиг

Главная героиня Сьюзан Купер трудоустроилась в ЦРУ. Однако ей никак не удавалось заслужить авторитет. Вскоре, после того как ее коллега, лучший агент, проваливает секретную задачу, судьба дарит девушке шанс показать свои возможности.

В эпизодической роли в фильме “Шпионка” снялся украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. По сюжету он дважды в Париже исполняет песню “Dancing Lasha Tumbai” (в аэропорту и на концерте), где главные герои должны были вести перестрелку.

13.”Операция “Фортуна”: Искусство победы” (2021)

Страны:США, Китай

Жанр: триллер

Режиссер: Гай Ричи

Премьера в Украине: 17.03.2022

Разведчик Орсон Форчун, сыгранный Джейсоном Стейтемом, должен остановить продажу смертельного оружия. Для этого он пытается стать членом банды украинцев. Поскольку эту спецзадачу непросто выполнить самостоятельно, герой объединяется с лучшими оперативниками мира.

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