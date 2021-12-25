В голливудских лентах внимательные зрители не раз замечали, как в диалогах или в определенных локациях упоминается Украина. ТОП-13 лучших фильмов Голливуда о нашей стране
Правда, упоминается Украина с “режиссерским видением” того, какова эта страна. Например, в сюжетах речь идет о нелегальных работниках, иммигрантах и злоумышленниках. А еще – неоднократно экранизировались истории, связанные с аварией на ЧАЭС.
Узнайте, в каких кинокартинах и в каком контексте говорится об Украине. Детали в материале OBOZREVATEL, передает NNS
1.Вооруженный барон” (2005)
- Страна: США
- Жанр: криминальная драма
- Режиссер: Эндрю Никкол
В фильме речь идет о семье украинских эмигрантов, переехавших в США. Одесситы быстро адаптировались к условиям в другой стране и начали вести нелегальный бизнес по продаже оружия. Из-за стремительного обогащения эмигрантов, ими заинтересовались агенты “Интерпола”.
Роли украинцев сыграли знаменитые актеры Николас Кейдж и Джаред Лето. Второй из которых в образе персонажа Виталия продемонстрировал в фильме неплохие познания по географии Украины.
2.”Свет вокруг” (2005)
- Страна: США
- Жанр: Приключенческая трагикомедия
- Режиссер: Лев Шрайбер
Этот фильм снят для того чтобы показать американцам стереотипы и живописные просторы нашего государства. Актер Элайджа Вуд сыграл молодого американца украинского происхождения. Он путешествует по Украине и ищет женщину, которая в годы Второй мировой войны спасла его деда от нацистов.
В этой ленте показали страну, жители которой плохо знают английский, неряшливы, не представляют свою жизнь без мяса, ненавидят евреев, носят несносную одежду и враждебные. Основанная часть сюжета снималась в Чехии, но на некоторых кадрах можно увидеть Одессу. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля как лучший биографический фильм.
3.”Перевозчик 3″ (2008)
- Страны: Франция, Великобритания, США
- Жанр: Приключенческий боевик
- Режиссер: Оливье Мегатон
Персонаж Джейсона Стейтема в первой и во второй части “Перевозчика” занимался транспортировками и боролся с негодяями, которые хотели ему помешать. В третьем – герой решает отдохнуть во Франции. Но судьба его отправляет в Украину, в город Одесса. Здесь одна корпорация стремится получить разрешение на утилизацию ядерных отходов: для этого они используют метод шантажа и похищают украинского министра окружающей среды.
Некоторые из сцен фильма снимались в Одессе: в аэропорту и на Привокзальной площади.
4.”Тенет” (2020)
- Страна: Великобритания, США
- Жанры: боевик, триллер, экшн, фантастика
- Режиссер: Кристофер Нолан
В сюжете показаны события “холодной войны”, начинающиеся с Украины. Сначала в столичной опере террористы берут людей в заложники. Эту сцену снимали в библиотеке имени Владимира Вернадского. Позже в кадре появляется подразделение Национальной полиции Украины.
Кроме того, в этой ленте режиссер показал собственное видение войны на Донбассе, где главным антагонистом сделал олигарха из России Андрея Сатора: этот персонаж якобы пытается уничтожить весь мир.
5.”Расплата” (2010)
- Страна:США, Великобритания
- Жанр: Историческая драма
- Режиссер: Джон Медден
Шпионы должны выполнить опасную задачу в Восточном Берлине. Для этого они похитили немецкого врача, который во время Второй мировой войны проводил в концлагере жестокие эксперименты над детьми. Дальше нужно было проучить злодея. Их спецоперация срывается. За 32 года дочь агента выпускает книгу, в основу которой положены истории ее мамы и товарищей. В это время преступник дает о себе знать.
Самые драматические события в сюжете фильма разворачиваются в Украине, а именно – в Виннице. В некоторых кадрах можно увидеть вырезки из газет, где текст напечатан на украинском языке.
6.”Земля забвения” (2011)
- Страны: Украина, Франция, Польша, Германия
- Жанр: драма
- Режиссер: Мишель Боганим
В киноленте показана катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре сюжета личная драма девушки из Припяти, счастливая жизнь которой рушится после аварии на атомном реакторе. В фильме на примере одного человека показано то, насколько трагедия существенно изменила жизнь жертв реального исторического события.
7.”Бумажный дом” (2017 – 2021)
- Страна: Испания
- Жанр: криминальная драма
- Режиссер: Алекс Пина
В этом сериале от Netflix говорится об авантюристах во главе с Профессором, планирующим ограбление Испанского королевского монетного двора. Это компания, производящая монеты, купюры, марки и официальные документы.
В сюжете упоминается и Украина. Например, преступники для лечения своих коллег использовали украинских врачей, прибывших в Испанию как работники. Все это происходило тайно – подпольно.
8.”Лига Справедливости Зака Снайдера” (2021)
- Страна: США
- Жанры: супергеройский боевик, фантастика
- Режиссер: Зак Снайдер
Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются для защиты Земли после смерти Супермена. Команда героев противостоит нашествию инопланетянина Степного Волка и его армии демонов. Основная битва в фильме проходит в Чернобыльской зоне: в некоторых сценах показаны известные памятки Зоны отчуждения, например, колесо обозрения в Припяти.
9.”Друзья” (1994 – 2004)
- Страна: США
- Жанр: комедия
- Режиссер: Дэвид Крейн
В этом культовом сериале не раз упоминали наше государство. К примеру, экранный персонаж Росс предлагал друзьям сходить на украинский фильм, Моника в школе была единственной, кто дружил с украинцем. А перед свадьбой Эмили и Росс говорили о том, что на банкете в меню должны быть котлеты и курица по-киевски.
10.Валериан и город тысячи планет” (2017)
- Страна: Франция
- Жанры: фантастика, боевик
- Режиссер:¦Люк Бессон
В фильме показаны действия 2700 года. Человечество вышло в космос и начало поддерживать связь с инопланетными расами. Валериан и Лорелин – космические спецагенты. Они должны решить проблему аномальной зоны, границы которой быстро разрастаются в космической станции Альфа.
На 2 минуте 31 секунде фильма у руководителя одной из делегаций на рукаве виден шеврон с трезубцем, а на заднем фоне – украинский флаг.
11.”Чернобыль” (2019)
- Страны:США, Великобритания
- Жанры: историческая драма, триллер
- Режиссер: Крейг Мезин
Это телевизионный минисериал, созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky. В сюжете говорится об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, ликвидации ее последствий, а также о расследовании причин.
12.”Шпионка” (2015)
- Страна: США
- Жанр: комедийный боевик
- Режиссер: Пол Фиг
Главная героиня Сьюзан Купер трудоустроилась в ЦРУ. Однако ей никак не удавалось заслужить авторитет. Вскоре, после того как ее коллега, лучший агент, проваливает секретную задачу, судьба дарит девушке шанс показать свои возможности.
В эпизодической роли в фильме “Шпионка” снялся украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. По сюжету он дважды в Париже исполняет песню “Dancing Lasha Tumbai” (в аэропорту и на концерте), где главные герои должны были вести перестрелку.
13.”Операция “Фортуна”: Искусство победы” (2021)
- Страны:США, Китай
- Жанр: триллер
- Режиссер: Гай Ричи
Премьера в Украине: 17.03.2022
Разведчик Орсон Форчун, сыгранный Джейсоном Стейтемом, должен остановить продажу смертельного оружия. Для этого он пытается стать членом банды украинцев. Поскольку эту спецзадачу непросто выполнить самостоятельно, герой объединяется с лучшими оперативниками мира.
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