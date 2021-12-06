Пассажиры, которые приобрели билеты, имеют немало прав, о которых мало кто знает. Какие 12 бесплатных услуг «Укрзалізниці» заложены в стоимость

Жители Украины часто путешествуют поездами как по стране, так и за рубежом. Однако, не все знают, перечень бесплатных услуг “Укрзалізниці”.

О том, какие преимущества, права и бесплатные услуги должны знать пассажиры, которые приобрели билеты NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

1.Бесплатно пользоваться туалетом на вокзале

Пассажиры, которые приобрели билеты могут бесплатно пользоваться туалетами на железнодорожных вокзалах и станциях по пути следования поезда. Это касается и тех, у кого электронный билет.

2.Попросить у проводника необходимые вещи

В поезде бесплатно можно попросить кипяток у проводника. А также стакан и ложку.

3.Пользоваться холодильником

В купе проводника всегда есть холодильник. Им могут воспользоваться и пассажиры вагона.

4.Аптечка

У проводника также есть аптечка, которой в случае необходимости могут пользоваться пассажиры.

5.Ремни безопасности

Те, у кого билеты на места на верхней полке, имеют право попросить у проводника ремни безопасности.

6.Постельное белье

Пассажир имеет право не убирать постельное белье после себя. Это прописано в правилах перевозки — услуга по уборке заложена в стоимость билета. Если вам выдали надорванный пакет с бельем, вы можете его бесплатно заменить.

7.Туалетные принадлежности

Если в туалете поезда нет мыла или туалетной бумаги, или они закончились, пассажир имеет право взять новые у проводника.

8.Пользование кондиционером в вагоне

В случае неисправного кондиционера в купе пассажир имеет право пересесть в вагон с рабочим кондиционером. При наличии в нем свободных мест и предупредив об этом руководителя.

9.Обмен билета

Пассажир имеет право обменять приобретенный билет на другую дату.

10.Бесплатно вернуться на нужную остановку

Если пассажир случайно проехал свою остановку, он имеет право на бесплатное возвращение назад. Для этого нужно обратиться со своим билетом к начальнику поезда. Он составит акт о продлении его действия, и вы сможете вернуться бесплатно в конечный пункт назначения, указанный в билете.

11.Сойти с поезда на пару дней без потери билета

Пассажир имеет право прервать поездку на срок до 10 дней. Можно один раз сойти с поезда, а затем (в течение 10 дней) продолжить поездку бесплатно. Для этого нужно в течение часа на той станции, где пассажир прекратил свою поездку, показать свой билет дежурному по вокзалу или начальнику станции. Кто-то из них должен поставить на билете отметку “Остановка с продлением срока действия билета”. После этого поездку можно продолжить, заменив свой билет на новый в кассе.

12.Услуги страховой компании

В стоимость билета входят услуги страховой компании. Поэтому в случае травмирования во время поездки в поезде, пассажир может получить компенсацию. Для этого необходимо оформить акт о несчастном случае и сохранить билет. После этого следует связаться со страховой компанией, контакты которой указаны в билете.