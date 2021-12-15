Более миллиона украинцев уже открыли виртуальные карты в рамках проекта “єПідтримка” для получения “1000 грн за вакцинацию от Зеленского”. Приватбанк и Ощадбанк дали инструкции о получении денег

По состоянию на 13 декабря, виртуальные карты были открыты в банках: Монобанк – 878,5 тыс. карт; А-банк – 84,2 тыс.; Альфа-банк – 72,3 тыс. В среду, 15 декабря, такую возможность своим клиентам предоставили и государственные ПриватБанк с Ощадбанком. Они дали соответствующую инструкцию. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

“ПриватБанк активирует оформление специальной цифровой карты “єПідтримка”… Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке Приват24”, – говорится в сообщении пресс-службы учреждения. “С сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка, имеющие в приложении “Дія” зеленый COVID-сертификат о двух дозах вакцинации, могут оформить в Ощад24/7 карту “єПідтримка”. Она нужна для получения 1 000 грн государственной помощи”, – в свою очередь, сообщили в Ощадбанке.

Как получить 1000 грн через ПриватБанк

Для того, чтобы открыть карту “єПідтримка” в Приват24 нужно прежде всего обновить приложение до последней версии. Далее:

зайти во вкладку “Кошелек”;

нажать меню “Добавить”;

выбрать карту “єПідтримка”.

После подписания заявления на открытие карты отправить данные в Дію. “Для зачисления выплаты с 19 декабря достаточно подать заявление в Дію, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону”, – отметили в банке.

При этом там напомнили: действие карты ограничено во времени. По условиям программы, она будет действовать 4 месяца со дня получения средств.

Как получить 1000 грн через Ощадбанк

Для того, чтобы открыть карту “єПідтримка” в Ощад 24/7, в приложении нужно вверху справа нажать “+”. После этого выбрать “Заказать карту” –> “єПідтримка”.

Далее – с 19 декабря – в приложении “Дія” (раздел “Услуги”) необходимо будет подать заявку на получение средств. После чего выбрать открытую карту “єПідтримка” – и ожидать зачисления средств.

“Открытие, обслуживание и закрытие счета и карты “єПідтримка” является бесплатным. Срок действия – 4 месяца со дня зачисления государственной помощи. Пополнение/снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой “єПідтримка” не предусмотрено”, – подчеркнули в банке.

Список банков, где можно открыть карту для получения “тысячи Зеленского за вакцинацию”

К работе по программе “єПідтримка” уже привлечено 6 банков. Они будут выдавать виртуальные карты для начисления “тысячи Зеленского за вакцинацию”.

В будущем количество подключенных к программе банков увеличится, сообщили в Министерстве экономики. В текущее время карты выдают:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

“Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно”, – отметили в министерстве.

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