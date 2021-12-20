Получить “1000 грн за вакцинацию” не через Дию ориентировочно станет возможно во второй половине 2022 года

Хотя, вероятно, это произойдет и раньше – начиная с апреля. Однако, как именно это будет происходить, неизвестно. В отличие от планов разрешить покупать в рассрочку лекарства – это произойдет уже в январе 2022-го. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Выступление транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

По словам Шурмы, в Офисе президента ожидают, что выдавать “ковидную тысячу” офлайн будут те же банки, которые уже есть и еще станут партнерами еПоддержки – Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Также там надеются, что запустить этот процесс удастся уже во ІІ квартале 2022 года (начинается с апреля).

“Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по какой-либо причине – из-за отсутствия приложения Дия, смартфона, цифрового банкинга или банковской карты – во втором полугодии 2022 года будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств. А возможно, уже и во втором квартале”, – пообещал замглавы Офиса президента.

На выплату можно будет приобрести лекарства

Также он сообщил, что власти планируют изменить список категорий, разрешенных к участию в программе еПоддержка. В частности, уже в январе украинцам разрешат покупать на эти деньги лекарства. Однако только тем, кому больше 60 лет.

“Вносятся изменения в программу. И с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств”, – указал Шурма.

Со своей стороны напомним: потратить выплату можно только в течение 4 месяцев со дня получения. То есть, те, кто получит эти деньги сейчас, новых категорий могут и не дождаться. Сейчас потратить ее можно на:

креативные индустрии (кинотеатры, театры, кинотеатры, музеи и т.д.);

спортивные и фитнес-залы;

внутренние перевозки;

книги.

Официально стартовал проект ” естьПоддержка”: как зарегистрироваться, чтобы получить 1000 гривен