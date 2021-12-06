Украинцам рассылают сообщения о получении 1000 гривен за вакцинацию якобы от “МОЗ” – что говорят в министерстве

Глава МОЗ Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что от имени министерства украинцам присылают информацию с просьбой прислать номер карты. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

Виктор Ляшко сообщил, что МОЗ таких сообщений никому не посылал.

“От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам”, – заявил он.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

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