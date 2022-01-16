Несмотря на изменение курса доллара и вопреки росту тарифов на коммуналку

В Украине ожидается обесценивание национальной валюты и рост коммунальных тарифов. Чего ожидать украинцам, сделали свои экономические прогнозы на 2022 год мольфары. Об этом поведала мольфарка, знахарка и целительница Елена Стеценко.

Чего ожидать украинцам

Прорицательница рассказала, к чему следует готовиться в этом году обычным украинцам в результате политики власти.

‘Чего ждать людям в 2022 году-изменения курса доллара, будет повышение. Далее будут приняты новые законы относительно коммунальных услуг. Будут введены новые законы Об образовании: О поступлении в вузы и за рубеж. Будут приняты новые законы по налогообложению’, – отметила Елена Стеценко.

По ее словам, из страны нельзя ехать ни в коем случае, оставляя в таком состоянии. Нужно бороться за свое светлое будущее, принимая участие в выборах, в перерывах, предлагая любые законопроекты.

‘Люди должны вкладывать свой интеллект, свои способности для того, чтобы строить правильную государство и управлять, через депутатов управлять. Вот когда я прихожу, например, в депутатские приемные — там пусто, люди не обращаются, они уже не верят руководству государства, что можно что-то изменить. Но нужно приходить’, – подчеркнула мольфарка.

Напомним, что в учреждениях образования должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и многое другое. Это обсудили министры Сергей Шкарлет и Денис Монастырский.

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