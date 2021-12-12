Цены на продукты в Украине будут расти в следующем году. Такие неутешительные прогнозы экспертов, сообщает NNS. То, что раньше было базовой пищей в рационе простых граждан, теперь становится почти деликатесами. Например гречка со шкварками – блюдо, уже доступное далеко не каждому.

Нынешний год стал рекордным по росту цен на продукты. Пожалуй, нет ни одного вида продовольствия, которое бы не подорожало. Причем цены выросли не на процент-два, а по крайней мере на несколько десятков процентов, пишет издание today.

В частности, стремительно подорожали крупы. По мнению вице-президента НААН Ануш Балян, стоимость круп росла из-за повышения цен на энергоресурсы, высокую стоимость сырья, которая сложилась во многом из-за плохого урожая в прошлом году на зерновые культуры, а также из-за роста зарплат работников, занятых на производстве круп.

“Производители пищевой продукции вынуждены заложить рост цен на коммунальные платежи в стоимость товаров. Также наблюдалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату работы”,– рассказала академик.

Гречка подорожает до 50 и более гривен за килограмм

Рекордсменом в росте цен на крупы оказалась гречка. С ноября 2020 по ноябрь 2021 популярная крупа выросла в цене на 194,2%, то есть почти втрое. Ее средняя цена на 20 ноября составила 43,44 гривны.

При этом по прогнозу Ануш Балян, в 2022 году цена на гречку так стремительно уже не будет расти, но все же вырастет еще на 15-20%. Таким образом, стоимость килограмма гречки будет составлять около 50 и более гривен.

Сало дешевле не будет

Еще одним ценовым рекордсменом стало сало. Стоимость “украинского наркотика” давно опередила цены на свиное мясо и теперь стартует от 200 гривен за кило. При этом “генеральское” сало идет еще дороже – по 300-350 гривен за килограмм.

Рост цен на сало обусловлен не только повышением стоимости энергоносителей и затрат на оплату труда, но и сокращением производства этого продукта. Сейчас агропроизводители предпочитают разводить мясные породы свиней, которые быстро дают прирост в весе.

«Мы практически потеряли породу свиней-украинская белая», – говорит Ануш Балян.

В следующем году цена на сало во многом будет зависеть от ситуации и спроса на рынке. Пока предсказать ее трудно. Но то, что она не станет меньше нынешних 200 гривен, можно сказать с высокой степенью достоверности.

Цены на продукты в Украине растут: почему дорожает хлеб

Еще одним рекордсменом по подорожанию среди продуктов в Украине стал хлеб – его цена выросла более чем на 15% за год. Несмотря на рекордные урожаи, продукт будет продолжать расти в цене, а к Новому году стоимость может подняться еще на 20%. Причина подорожания заключается в экспортной ориентации отрасли, – пишет издание agroter.

Как заявил глава ассоциации “Укрхлебпром” Александр Васильченко, хлеб – это важный социально значимый продукт, а к ценообразованию государство должно иметь особое отношение. Об этом он рассказал в ходе круглого стола по обсуждению ценовой ситуации на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий, сообщила пресс-служба Комитета ВР по вопросам экономического развития.

“Должен действовать фонд товарных интервенций для сглаживания рыночных колебаний цен на сырье. Должны быть отдельные цены для этой отрасли на газ и энергоносители. Государство могло бы немного утолить свой налоговый аппетит по отношению к этому социально важному продукту: рентабельность производителя в буханке хлеба – не более 30-40 копеек, тогда как налоговая составляющая в стоимости буханки – около 1,2 грн”, – сказал Васильченко.

Как отметила руководитель подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман, рекордные урожаи зерна и зерновых культур не сказываются на том, чтобы украинцы имели справедливые цены на хлеб. Так, рост цен на зерно на международных рынках лишь подталкивает цену хлеба в Украине.

Вместе с тем механизмы госконтроля за ценами и ценообразованием малоэффективны. Также участники круглого стола определили основные проблемы, которые стали ключевыми причинами подорожание муки и хлеба:

вопросы начисления и уплаты НДС по разным ставкам;

искажения показателей себестоимости и цен за несовершенные механизмы их декларирования;

отсутствие товарных интервенций для балансировки стоимости.

“Производители муки работают с минимальной рентабельностью. Если она хотя бы 3%, то это будет за счастье. Но при условии действующего регулирования цен производители муки будут работать “в минус”, – объясняет Родион Рыбчинский, который представляет союз “Мука Украины”.

Представители различных отраслей отметили, что у них есть предложения по созданию действенных рыночных механизмов для эффективной системы мониторинга и регулирования стоимости продукта. Эти предложения согласились рассмотреть в комитете.

Хлеб в Украине, согласно прогнозам, начнет дорожать уже в январе 2022 года. Но еще до Нового года стоимость может составлять 40 грн за буханку. У экспертов разные прогнозы относительно того, насколько возрастет цена.

Тарифы на коммуналку будут расти, однако субсидии урежут – с 2022 года сократят финансирование

Цены в декабре вырастут: какие продукты подорожают до новогодних праздников

Цены к праздникам взлетят еще на 15%: какие продукты стоит покупать уже сейчас