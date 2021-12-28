Эротический скандал с помощницей замминистра образования: чиновник уволен

Эротический скандал с помощницей замминистра образования Игоря Гарбарука завершился увольнением последнего. Об этом сообщила в своем Телеграмм-канале народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает NNS.

Отмечается, что заместитель министра образования Игорь Гарбарук уволился по собственному желанию.

‘Только что заместитель министра образования Гарбарук был уволен Кабмином по собственному заявлению’, – написала Гришина.

Напомним, заместитель министра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. На встречу с мэром Львова Игорь Гарбарук пришел с помощницей (по крайней мере, так ее представили) – 27-летней юристкой Кристиной Тишкун.

Женщина надела платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Позже она сама выложила фото со встречи в свой Инстаграм. Сеть взорвалась замечаниями относительно наряда работницы МОН. Тогда девушка закрыла доступ к своей странице.

При этом Тишкун заявила, что ничего распустного ни в своих действиях, ни в платье не видит.

Прямая речь (без корректуры):

А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одівається так, як йому подобається, зручно, комфортно

– написала Тишкун.

Заместитель министра Гарбарук тоже отреагировал на скандал, опубликовав стихотворение Киплинга, который начинается такими словами:

Як вистоїш, коли всі проти тебе, Упали духом і тебе кленуть, Як всупереч усім ти віриш в себе, А з їх невіри також візьмеш суть; Якщо чекати зможеш ти невтомно, Оббріханий — мовчати і пройти, Під поглядом ненависті, притому Не грати цноти ані доброти.

После скандала с помощницей замминистра в сети появилось много мемов и фотожаб на данную тему