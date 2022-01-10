Двоє українських військових загинули на Донбасі сьогодні, підірвавшись на невідомому пристрої

Двоє українських військовослужбовців загинули на Донбасі сьогодні, 10 січня, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Сумну новину повідомив у вечірньому зведенні штаб ООС, передає NNS.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, – йдеться у повідомленні.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У бік ПІСКІВ противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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