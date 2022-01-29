Украинский актер, автор Верки Сердючки Андрей Данилко отреагировал на заявление бывшего главаря боевиков на Донбассе Александра Бородая о том, что звезде стоит запретить въезд в РФ.

Оживленное обсуждение в росСМИ началось после того, как в Сети появилось видео с концерта “Дизель Шоу”, на котором Сердючка спела “Батько наш Бандера“. В эфире ток-шок “Гордон” Данилко попросили прокомментировать скандал в российских медиа. На что артист ответил:

” я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю-лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят”, – ответил Данилко.

Также артист добавил, что любит повстанческие песни и подчеркнул, что, по его мнению, ключевая фраза в этой композиции: “Мы за Украину будем воевать“.

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