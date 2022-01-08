Чудо на Рождество: Главнокомандующий пришел в гости к мальчику с ДЦП, осуществив его мечту (фото)

Настоящее чудо на Рождество произошло в жизни украинского мальчика Богдана, который страдает ДЦП и пишет стихи. Мальчик мечтал о встрече с Главнокомандующим. И его мечта сбылась. На праздники Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пришел в гости к юному патриоту.

Эту трогательную историю осветил на своей странице известный волонтер и блогер Мирослав Гай. Он также выложил фото радостной встречи у Богдана дома.

Живет себе парень Богдан. Богдан боец, и хотя родился со сложным синдромом ДЦП, не прекращает развиваться, пишет стихи, ведет блог в Фейсбук и издал уже первый собственный поэтический сборник.

У Богдана была мечта, он хотел познакомиться с Главнокомандующим ВСУ и даже посвятил ему стихотворение. И вот Богдану позвонили и сообщили, что сегодня к нему в гости придет Валерий Залужный, Главнокомандующий. Тот не поверил и даже подумал, что это пранк и его разыгрывают…А нит)))) – написал Мирослав Гай.

Также он призвал подписываться на страницу Богдана, где он выкладывает свои стихи. Подписаться можно, перейдя по этой ССЫЛКЕ.

Вот несколько стихов Богдана. В них есть и детская наивность и взрослая мудрость, и печаль, и радость жизни, и размышления, и мечты, и уверенность, что все будет хорошо!

****

Зимно… Холод в моїй Україні.

Сірі хмари пливуть звідусіль.

Верби чорні, немов би камінні,

Ніби буде ось-ось заметіль.

Замете і засипле все снігом

Негаразди і втрати, і біль.

Не тихенько – швидким перебігом

Хай зима почина водевіль.

Може швидше й весна розпочнеться?

Знімуть верби жалобу з себе,

Сонце вийде, ласкаво всміхнеться,

Небо буде ж таки голубе?

Знаю, буде цвісти ще калина,

Будуть скрізь колоситись жита.

Має бути майбутнє в країни,

Україна ще буде КРУТА!

****

Роки пливуть і ти вже посивіла,

Бабусенько, голубонько моя.

Та ти завжди для мого серця мила,

Бо ти є – друга матінка моя.

А ти завжди опікувалась мною,

Молилась й плакала, коли хворів.

Я ж сперечався деколи з тобою,

Пробач – образити тебе я не хотів.

Ти жартувати вміла і стерпіти,

Ти вміла приховати всі образи.

І коли навіть щось буде боліти,

Ніхто і не помітить про це зразу.

А скільки сил мені ти віддала,

Зростав, як з дерева тоненький пагінець.

Старалася… усе допомогала

Мій оберіг,мій ангел – охоронець.

Цілую знов бабусині сльозинки

Й, надалі, спокій твій вже не порушу.

Пробач усі мої негарні вчинки,

Любов’ю я зігрію твою душу.

****

Є у людини істина проста –

Життя почати з чистого листа.

А я із чистого не хочу починати

Я далі все продовжую писати.

Люблю життя таким, яке вже є,

Люблю тому, що це життя моє.

Люблю його за чистий білий сніг,

За всі свої падіння і за сміх.

Така вже доля випала мені

Шукати стежку на гарячім камені.

Хоча хода у мене не тверда

Рухлива надто моя амплітуда.

Та тільки сили беру я від землі,

Поки їх зовсім сніги не замели.

Люблю життя, бо маю іще справи,

До цілі я іду і не злякать мене вітрами.

Я щедро добрими людьми зігрітий

Чого ж мені ще від життя хотіти?

А вот и стихотворение, посвященное встрече с Главнокомандующим Валерием Залужным.

Диво на Різдво.

У цьому світі так багато зла,

Комусь потрібна влада, комусь гроші.

Та навіть в холод сон-трава цвіла

Ой, скільки я людей стрічав хороших.

А особливо в Новий рік й Різдво,

Приходять маги і приходять феї.

На що чекав – здійсниться вмить воно

І знову з’являться нові ідеї.

Я вірю у дива під Новий рік,

А Ангели з небес допомогають,

Буває у Різдво… на мій поріг,

Як Попелюшці фею посилають.

Бо Попелюшка мріяла колись

Із Принцем на балу потанцювати.

І мрії ті здійснилися, збулися

Терпіння треба мати – почекати.

Желаем тебе счастливой судьбы, Богдан! Пусть мир будет добрым к тебе, потому что у тебя большое сердце и красивая душа! Пусть случаются чудеса в жизни. Пусть хороших людей на пути всегда будет больше, чем плохих.

«Я щедро добрими людьми зігрітий,

Чого ж мені ще від життя хотіти?» – лучше и не скажешь…

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