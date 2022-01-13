Безработным в Украине предлагают 100 тысяч гривен: как получить

В январе 2022 года начала действовать государственная программа «Рука помощи», в рамках которой безработным в Украине предлагают 100 тысяч гривен, напоминает NNS.

Безработные в Украине с января 2022 года могут претендовать на значительную финансовую помощь от государства. Согласно программе ‘Рука помощи’, каждому, кто обратится, предоставят беспроцентную материальную помощь, суммой около 97,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат).

Эти деньги можно использовать только на оплату счетов, а также на покупку оборудования и материалов для своего дела. Вернуть деньги можно в течение трех лет.

Сумма, которую придется вернуть, сокращается на столько, сколько налогов выплатило государству предприятие за три года. Также вычитаются деньги за единый социальный взнос.

В каком случае деньги можно не возвращать

Если бизнесмен возьмет на работу двух человек, которых ему рекомендует Центр занятости, одолженные деньги можно не возвращать.

Как уточняет Министерство социальной политики, на реализацию этой программы в государственном бюджете на 2022 год заложено 100 миллионов гривен, то есть получить помощь могут 1000 человек.

Как получить деньги

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства.

Несовершеннолетние смогут получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию

Сезонная работа в Украине: кому предлагают зарплату по 800 гривен в день

Украинцам готовы платить от 100 тысяч гривен в месяц: где можно заработать