33-летнему украинцу грозит смертная казнь в «ДНР»

33-летнему гражданину Украины Андрею Гаррюсу, незаконно содержащемуся в СИЗО-5 города Донецка, грозит высшая мера наказания. Как известно, на оккупированной территории Украины боевики практикуют расстрелы в качестве высшей меры. Смертная казнь в «ДНР» активно применяется, как бы ужасно и дико это ни звучало, особенно когда речь идет о центре Европы.

Об Андрее Гаррюсе и его страшной истории сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает NNS, Правозащитница бьет тревогу, ведь под угрозой жизнь гражданина Украины.

Что известно об Андрее Гаррюсе, которому грозит смертная казнь в «ДНР»

До 2014 года Андрей жил в поселке городского типа Криничная, входящем в состав Макеевки Донецкой области. С началом временной оккупации выехал в Днепропетровскую область: там женился и пытался найти работу. Но впоследствии решил вернуться в родной поселок.

Связь с Андреем исчезла 11 декабря 2018 года, а на следующий день в его дом ворвалась «штурмовая группа» для обыска. Вместе с ними был Андрей. Выглядел он истощенным, еле говорил и имел очевидные побои на теле. Беременную жену и сына закрыли на втором этаже, вещи перевернули, а его увезли в неизвестном направлении.

Через пять дней после этих событий Андрей во второй раз стал отцом: его жена, убегая из ОРДО, начала рожать прямо в поезде.

Выяснить, что Андрей находится в донецком СИЗО №5, родным удалось лишь через несколько недель.

Представители оккупационной администрации обвиняют Андрея Гаррюса в якобы «подготовке диверсий». Если так называемые «суды» признают мужчину виновным – ему может грозить самая высокая мера наказания: пожизненное заключение или смертная казнь.

Состояние здоровья заключенного

У Андрея проблемы с желудочно-кишечным трактом и хронический гайморит, который в условиях СИЗО постоянно дает осложнения. Никакая медицинская помощь ему не оказывается. Лекарства, которое передают родные, к нему не попадают.

Все вышеназванные действия в отношении Андрея Гаррюса являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих Свобод человека 1950 года, – отметила Денисова.

Она обращается к руководству МККК в Украине с просьбой срочно совершить визит к Андрею Гаррюсу и способствовать его немедленному увольнению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об его освобождении, – написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

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