Сегодня Украина празднует День Соборности. Но в этот день произошло еще одно событие, равнозначное по весу акту провозглашения объединения западных и восточных земель. 22 января – главное, что нужно знать об этом дне, информация ниже.

22 января мы вспоминаем два равнозначных по весу события украинской истории: провозглашение независимости Украинской Народной Республики 1918 года и Акт Соединения украинских земель ровно через год – в 1919-м.

Акт Злуки УНР и – 22 января – главное, что нужно знать об этом дне

1.22 января 1918 года была провозглашена Украинская Народная Республика – первое украинское государство в ХХ в. а 24 августа 1991 года состоялось фактически не получение, а восстановление независимости.

2.Украинская Народная Республика первой среди новых государств в Восточной Европе провозгласила независимость – раньше, чем три страны Балтии, Польша и Чехия.

3.Провозглашение Независимости УНР и ЗУНР 22 января 1919 года является историческим актом объединение украинских земель в единое государство. Именно эти события, а не присоединение Западной Украины к СССР в 1939 году, является основным для истории новейшего украинского государства.

4.Украинская независимость была свергнута большевиками в результате «гибридной войны»: непризнание наличия своих войск на территории УНР, создание марионеточных пророссийских «республик» и поддержка антиукраинских повстанческих движений.

5.Национальное единство является не только базовой ценностью, но и обязательной предпосылкой успешного сопротивления внешней агрессии. Для того, чтобы отстоять УНР, украинцам не хватило единства и национального осознания.

6.Акт Воссоединения был не случайным явлением, а следствием и вершиной объединительного движения, которое продолжалось с середины XIX века. на украинских землях, которые были в составе разных государств.

7.Независимость и соборность является залогом выживания украинской государственности. Потеря Украиной независимости в результате большевистской оккупации в долгосрочной перспективе привела к миллионным потерям от Голодомора, репрессий и войн.

8.Сегодня бойцы в зоне АТО так же отстаивают не только независимость, но и соборность Украины, как и их предшественники 102 года назад. Важно проанализировать и учесть ошибки прошлого: недостаток национального единства в начале ХХ в., недостаток опыта и местечковость интересов тогдашних украинских руководителей привели к потере украинской государственности.

9.Сегодня, когда некоторые украинские территории неподконтрольны украинской власти, День Соборности – это повод напомнить, что Крым и Донбасс – это Украина.

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