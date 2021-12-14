14 декабря – какой сегодня день: праздники, именины, исторические события, приметы

14 декабря – какой сегодня день, какие отмечаются праздники, у кого именины, что происходило в этот день в истории, кто родился и умер, какие существуют народные традиции и приметы расскажет NNS.

14 декабря – 348-й (349-й в високосном году) день года в григорианском календаре. До конца года остается 17 дней.

14 декабря – какой сегодня день

В Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня мы чтим людей, которые ценой своей жизни и здоровья смогли преодолеть страшную трагедию 20 века, произошедшую 26 апреля 1986 года.

Эта памятная дата была утверждена указом президента Украины 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря было официально сообщено о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС. Сейчас это событие многие называют просто днем ликвидатора.

Этот день памяти давно стал скорбным напоминанием всему человечеству о трудной победе над огнем, который охватил реактор атомной станции. В 1994 году много украинских общественных организаций чернобыльцев обращались к властям с инициативой создания подобного дня памяти, но их просьбу в тот момент отклонили. Тогда ликвидаторы начали отмечать этот день неофициально. Теперь же во время отмечания этой памятной даты силовые структуры Украины выделяют почетный караул, представители власти возлагают венки к памятникам, которые служат напоминанием всем нам о той страшной аварии и количестве погибших ликвидаторов.

В мире – День обезьян

Неофициальный международный праздник был создан художниками Кейсе Горе и Эриком Милликиным чтобы распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь. Эти декабрьские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

14 декабря – какой сегодня день по православному календарю

День пророка Наума Грамотника. Он был одним из 12 малых пророков. Под его именем выпущена ветхозаветная книга, в которой достаточно ярко описано политическое и религиозное состояние Израиля того времени.

14 декабря – именины

По православному календарю именины в этот день отмечают Анастасия, Дмитрий, Наум, Порфирий и Филарет

14 декабря – этот день в истории

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — день рождения квантовой механики. Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения

1901 — в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису

1903 в Китти Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт совершили первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете. Однако конструкция упала еще на взлете.

1911 — человек впервые покорил Южный полюс. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена на ездовых собаках достигла точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс. Через 35 дней той же точки пешком достигла экспедиция Роберта Скотта

1918 — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР

1935 — премьерой оперетты Й.Штрауса «летучая Мышь» в помещении бывшего Троицкого народного дома открылся Киевский театр оперетты (до 1967 — театр музыкальной комедии)

1939 — в связи с нападением на Финляндию СССР был исключен из Лиги Наций

1944 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия 11 районов и районных центров Крымской АССР с крымскотатарских и немецких на русские

1949 — Иерусалим провозглашен столицей Израиля

1962 — американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-2» стала первым аппаратом, который долетел до Венеры

1989 — Роман Гнатишин назначен генерал-губернатором Канады (присягу сложил 29 января 1990).

1994 — первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного «Славянского Канала»

2004 — на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо

2008 — 29-летний журналист египетского телеканала «Аль-Багдадия» Мунтазар Аль-Зейди швырнул ботинок в американского президента Джорджа Буша со словами «Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!»

2009 — в центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution

Кто родился 14 декабря

1503 — Нострадамус, французский астролог, лейб-медик Карла IX, писатель (†1566).

1850 — Николай Кузнецов, украинский живописец и график. Брат художника Дмитрия Кузнецова, отец оперной певицы Марии Кузнецовой-Бенуа.

1895 — Поль Элюар (Эжен Грендель), французский поэт-сюрреалист.

1946 — Джейн Биркин, британская актриса.

1947 — Дилма Русеф, первая в истории Бразилии женщина на посту президента страны.

1949 — Клифф Уильямс, рок-музыкант, гитарист (AC/DC).

1972 — Геннадий Биличенко, капитан СБУ, первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, Герой Украины (посмертно).

Умерли 14 декабря

1799 — Джордж Вашингтон, общественный и военный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки.

1800 — Хосе де Рибас, первый градоначальник Одессы, русский адмирал, каталонец по происхождению.

1923 — Теофиль-Александр Стейнлен, французский и швейцарский художник, график и иллюстратор, работавший как в реалистическом стиле, так и в стиле модерн.

1934 — Олекса Влызько, поэт, прозаик, казнен наравне со многими деятелями украинской культуры.

1937 — Григорий Ильинский, украинский советский ученый, филолог-славист, историк, археограф, этнограф, педагог, приват-доцент кафедры славистики Харьковского университета (1907-1909). Жертва сталинских репрессий.

1950 — Игорь Савченко, украинский и российский кинорежиссер, сценарист.

1957 — Йозеф Лада, чешский художник (сценограф и график), карикатурист, иллюстратор и сказочник.

1984 — Висенте Алейксандре, испанский поэт, представитель «поколения 1927 года». Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1977 год.

1989 — Андрей Сахаров, советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975 г.), действующий член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека.

1990 — Фридрих Дюрренматт, швейцарский романист и драматург.

1998 — Тимофей Левчук, украинский кинорежиссер, педагог.

Народные приметы и традиции

Если ветер северный, то грядет сильное похолодание.

Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.

Собачий лай слышно глухо – к снегопаду.

Облака против ветра плывут – к похолоданию.

Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если “на спинке лежит” – к потеплению.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит есть во время чтения. Наши предки говорили, что так можно заесть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой – вся информация из головы выветрится.

Не рекомендуется смотреть в зеркало после подписания важных документов. Если не последовать этому совету, все договоренности окажутся пустыми.

Лучше не выходить из дома после захода солнца. Считается, что в это время по улицам разгуливает нечисть.

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