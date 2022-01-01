1 января – День рождения Степана Бандеры: 10 интересных фактов о лидере украинских националистов

1 января – День рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Он родился 113 лет назад. NNS познакомит вас с интересными фактами о лидере украинских националистов.

1 января – День рождения Степана Бандеры: 10 интересных фактов о нем

Проводник Организации украинских националистов родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов — теперь это Калушский район Ивано-Франковской области. Предлагаем Вашему вниманию 10 малоизвестных фактов о нем.

Бандера никогда не ходил в школу

Детство будущего проводника ОУН пришлось на Первую мировую войну, когда школы в селах не работали. Кроме того, парень болел ревматизмом суставов, поэтому не мог нормально ходить.

“Обучение в объеме народной школы я получил в доме родителей, вместе с сестрами и братьями, пользуясь несистематичной помощью домашних учительниц”, — вспоминает он в автобиографии. Несмотря на это, 10-летним смог поступить в Стрыйскую гимназию. А на четвертом году обучения уже давал лекции гимназистам.

Ревматизм давал о себе знать и в дальнейшем. Из-за болезни долго не мог стать членом скаутской организации “Пласт”. Туда Бандеру приняли с третьей попытки.

Первые позывные — “Серый”, “Лис”, “Баба”

“Он низенькой, маленького роста, худощавый, лицо молодого мальчика, темноволосый, пострижен, одет в черное одеяние”, — описывает Степана Бандеру газета “Батькивщина” во время судебного процесса 1934-го. В полицейской анкете указано, что в 19 лет он имел рост 159 см. Во взрослом возрасте — 162 см.

До первого ареста в 1934 году Бандеру около десятка раз задерживала полиция

Избежать расправы помогали, в частности, и актерские способности. Его товарищ Григорий Мельник вспоминает лето 1931-го. Тогда ОУНовцы в центре Львова застрелили Евгения Бережницкого, полицейского доносчика. Власти задержали сотни украинских студентов. В частности Бандеру.

“При первом слушении его спросили, знает ли он, за что его арестовали, — пишет Мельник. — Степан только пожал плечами: мол, откуда ему это знать, но если надо, то надо. Тогда его проинформировали, что вот украинцы убили порядочного человека Бережницкого. Степан с притворным удовольствием хлопнул ладонями и с улыбкой высказал свое видение: “То мусили бути мурові хлопаки! Ви знаєте, що то був за хрунь?” Слушатели переглянулись и удивленно пожали себе плечами, а после короткого разговора шепотом отпустили Степана, как не причастного к преступлению. Зато немало перепуганных маминых сынков допрашивали целыми неделями”.

В 27 лет поляки Бандеру приговорили к двум пожизненным заключениям

Итогом подпольной деятельности стали два громких процессах, состоявшихся в Варшаве и Львове в 1935-1936 годах. Их назвали “делом Бандеры и товарищей”. В Варшаве Бандеру приговорили к смертной казни. Впоследствии ее заменили на пожизненное заключение. Во Львовеон получил еще один пожизненный приговор.

Когда Бандеру — тогдашнего краевого проводника ОУН на Западной Украине — ввели в зал суда, подсудимые встали и поприветствовали его традиционным возгласом “Слава Украине!”. Защитники, судьи и присяжные также поднялись.

“Ведет себя свободно и начинает сознаваться уравновешенным голосом, — описывает “Родина” его выступление в суде. — Мысли обнаруживает в ясной форме, из них видно, что это интеллигентный человек. Его признания производят заметное впечатление. Весь зал с интересом следит за признаниями Бандеры. Чувствуется, что этот человек совершенно не подобен большинству подсудимых. На вопрос Бандера отвечает: “Вины не чувствую. Свою революционную деятельность я считал только исполнением моего долга”.

Во время исповеди в тюрьме передавал тайные записки

“Я сидел в тюрьмах “Свєнти Кшиж” круг Кельц, в Вронках круг Познаня и в Берестю над Бугом до половины сентября 1939 года, — пишет Бандера в автобиографии. — Пять лет и четверть года я просидел в тяжелейших тюрьмах Польши, из этого большую часть — в строгой изоляции. За то время провел три голодовки — по 9, 13 и 16 дней. Одну из них совместно с другими украинскими политическими заключенными, а две — индивидуально, во Львове и Бресте”.

Информацию от провода ОУН получал во время исповеди через священника заключенных — отца Иосифа Кладочного. Тот также передавал карандаши, внутри которых вместо графита были миниатюрные записки — “ґрипси”.

“От него исходила сила воли и стремление добиться своего. Если есть “іберменш” (сверхчеловек. — “ГПУ”), то он собственно был из такой редкой породы. И он был тем, который ставил Украину превыше всего”, — вспоминает Кладочный.

Деньги на побег из тюрьмы дала американская диаспора

В мае 1938 года в Роттердаме советский агент убивает проводника ОУН Евгения Коновальца. Харизматичный Бандера — самая лучшая кандидатура на его должность. В настоящее время он находится в тюрьме города Вронки — за 9 км от польско-немецкой границы. Роман Шухевич организовывает побег будущего проводника. Средства на это — 50 тыс. злотых — выделяет украинская диаспора в США.

Надзирателям тюрьмы дают аванс 500 злотых. В последний момент акцию отменяют. Ключник тюрьмы, когда потерял возможность заработать большую сумму, начал заглядывать в рюмку. Во время посиделок сознался о планах побега. Как следствие — полиция арестовала более 80 человек.

Братья погибли от рук нацистов, а сестры отбывали наказание в советских лагерях

Во время советской оккупации Бандера дважды пытался вывезти отца-священника и трех сестер из Украины. Однако отец Андрей передал через связного: “от побега из края отказываюсь, народ оставить не могу”. Большевики расстреляли его в Киеве 10 июля 1941 года. Сестер посадили.

Двое братьев — Василий и Алексей — погибли в концлагере Аушвиц в июле 1942-го. Василия избили, а потом дали смертельную инъекцию в лагерной больнице. “Его осыпали известью, избивали до безсознательности и бросали в бочку с водой, чтобы он отошел, а затем снова это много раз повторяли”, — описывает очевидец Василий Пасичняк. За несколько дней до Аушвица привезли третьего брата — Алексея. “Два дня непрерывно пытали, пока без сознания не отвезли тачкой в кранкенбав — больницу”, — свидетельствует Петр Мирчук.

Младший брат Богдан в составе Походных групп ОУН пошел на юг Украины. Вероятнее всего, погиб от рук гестапо в Херсоне в 1943-м.

В нацистских концлагерях поддерживал конкурентов-“мельниковцев”

В феврале 1940 года произошел раскол ОУН. Более радикальная часть националистов поддержала Степана Бандеру. Умеренные — Андрея Мельника. Впоследствии гестапо арестовало обоих руководителей.

“Мельниковец” Дмитрий Андриевский вспоминает, что именно Бандера проинформировал его о гибели еще одного члена ОУН (м) — поэта Олега Ольжича. При этом предложил провести солидарную минуту молчания по павшему другу: “Бандера сразу обнаружил общительность по отношению ко мне. Он спрашивал о моем здоровье, достаю ли я пакеты, имею ли возможность достаточно кушать и хватает ли мне денег. Инициатива отношений с Бандерой и дальше должна была оставаться в его руках”.

Наталья Бандера до 13 лет не знала, что ее отец — проводник ОУН

После войны за Бандерой устроят охоту советские спецслужбы. До 1948 года семья шесть раз меняла место жительства. В частности, жили в заброшенной хате без воды и электричества на краю леса. Позже переехали в Мюнхен под вымышленной фамилией Попель.

Наталья Бандера случайно узнала, кем на самом деле является ее отец: “В 13 лет я начала читать украинские газеты, и читала там много про Степана Бандеру. С течением времени, на основании различных обсерваций, постоянной смены фамилии, а также из-за того, что вокруг моего отца всегда было много людей, у меня возникли некоторые догадки. Когда однажды один знакомый проговорился, то я уже была уверена, что Степан Бандера — это мой отец”.

“Мне пришлось дважды случайно видеть его в Мюнхене в несколько необычном виде, — вспоминает публицист Василий Гришко. — Однажды в виде типового баварца — в коротких кожаных штанишках и в зеленом пиджачке и шляпе с метелкой. Второй раз — в виде типичного польского еврея с тех дахавских кацетников (узников концлагеря. — “ГПУ”), которых тогда было много в Мюнхене, в кепке и характерном плаще старомодного покроя”.

О своем убийстве узнал за день до него

— Спасибо! Смертный приговор принимаю, — заявил Степан Бандера в 1950-м, после очередного избрания проводником ОУН. До тех пор советские спецслужбы совершили на него несколько неудачных атентатов — покушений.

— Сообщили мне из службы безопасности, что будет атентат, но это не впервые, — цитирует его слова 14 октября 1959 года охранник Василий Шушков. — Предостерегают меня как малого ребенка, припоминают мне. Но когда, и кто, и где, и каким образом — все под знаком вопроса. На этот раз очень серьезно предупреждали, и я вчера сделал сюрприз, позвал всех ребят из типографии на улицу, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

Бандера отказался от сопровождения охраны. На следующий день агент Богдан Сташинский застрелил его из пистолета, наполненного ядовитым газом.

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