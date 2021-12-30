Який сьогодні день 30 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 30 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS. День народження тоталітарної держави – СРСР і день страти диктатора Саддама Хуссейна. День, коли загортають подарунки і змінюють життя в останню хвилину. День віщих снів і ворожінь.

30 грудня — 364-й день року (365-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 1 день.

30 грудня – яке свято

30 грудня – День соди. В історії людства саме гідрокарбонат натрію вважається найбільш популярною хімічною речовиною. Соду використовують в різних сферах: як в кулінарії, так і в прибиранні та навіть як засіб для боротьби зі шкідниками. Наразі невідомо, як саме виникла ідея святкувати таке свято. Але сода настільки важлива для людства, що варто присвятити їй хоча б один день в році.

Цікавий факт: природні відкладення гідрокарбонату натрію використовували ще в Стародавньому Єгипті як засіб для очищення різноманітних поверхонь. А в XVIII столітті соду використовували, щоб запобігти псуванню свіжопійманої риби.

Вперше промисловим способом соду отримали ще 1790 року завдяки винаходу хіміка Ніколя Леблана. Але розширення виробництво соди розпочалося лише через 70 років. Після того, як промисловець з Бельгії, Ернест Сольве, зумів знайти спосіб отримання соди як побічного продукту у процесі виробництва газу.

30 грудня – Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Багато хто з нас в перші дні нового року обов’язково ставить перед собою різну мету: виконати певні завдання, досягти у чомусь вершин. Але якщо протягом року зволікати, то вони так і залишаються нездійсненними. Тому Фестиваль величезних змін в останню хвилину присвячений саме такій меті.

Невідомо, звідки походить це оригінальне свято, але існує варіант, що до його створення підштовхнула американська кінострічка “Величезні зміни в останню хвилину” (1985 рік).

30 грудня – День загортання подарунків.

Традиція дарувати подарунки з’явилася багато століть тому, але загортати їх почали набагато пізніше. Промисловий пакувальний папір почали випускати в США наприкінці 19 століття, а згодом винайшли гарний папір із візерунками, стрічку та пакувальну плівку.

30 грудня – іменини

Михайло, Євген, Антон, Аріан, Вир, Гедеон, Онисія, Федора, Феодора, Феодосія, Філетером, Макар, Ірина, Онисія, Орина, Тимон, Зотика (Ізот), Лев, Ярина.

30 грудня – яке церковне свято

30 грудня православна церква шанує пам’ять Данила – біблійного пророка та нащадка знатного юдейського роду. Підлітком, разом із одноплемінниками, серед яких були Ананій, Азарій та Мисаїл, він потрапив у вавилонський полон. У Вавілоні здобув халдейську освіту, після чого його закликали служити при дворі. Данило володів даром трактувати сни, через це і прославився.

Одного разу Вавилонському цареві Навуходоносору наснився дивний сон, що вразив його до глибини душі. Після пробудження він не зміг згадати все, що побачив. Вранці він скликав вавилонських мудреців, але ніхто з них не зміг визначити, що ж наснилося цареві. Тоді на допомогу закликали Даниїла, який не лише відкрив зміст сновидіння, а й розтлумачив його. Після цього випадку юнака звели до сану начальника

Святий Даниїл шанується християнами, іудеями та мусульманами. Єврейська традиція не вважає його пророком, оскільки він не розмовляв безпосередньо з Богом. Але Данило високо шанується християнською церквою, тому що він передбачив прихід у світ Месії і появу його в Єрусалимському храмі.

30 грудня – цей день в історії

30 грудня 1922 року було утворено найбільшу в світовій історії державу – Радянський Союз. За бойовою могутністю СРСР йшов другим після США, хоча за соціально-економічними показниками значно відставав не лише від Америки, а навіть від країн Африки, яким завзято допомагав. Вважається, що республіками-засновниками Радянського Союзу стали народи Росії, України та Білорусі, а надалі до союзного договору приєдналися кавказькі та азіатські республіки. Насправді частину з них – Україну зокрема – до Рад приєднали силою.

Також у цей день:

1616 — Вийшов з друку «Часослов» — перша друкована книга в Києві.

1699 — указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі «Darracq» з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета «Кримська світлиця»

1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 — У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Хто народився 30 грудня

39 — Тит Флавій Веспасіан, римський імператор (пом. 81 року)

1552 — Саймон Формен, англійський астролог (†1611)

1673 — Ахмед III, турецький султан (пом. 1736)

1678 — Вільям Крофт, англійський композитор (†1727)

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник (†1898)

1838 — Еміль Лубе, французький політик, президент Франції (†1929)

1865 — Редьярд Кіплінг (Rudyard Kipling), англійський письменник (†1936).

1869 — Стівен Лікок (Stephen Leacock), канадський письменник і економіст (†1944)

1884 — Тодзьо Хідекі, генерал, прем’єр-міністр Японії (1941-44 роки); Міжнародним трибуналом визнаний військовим злочинцем і страчений.

1888 — Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст (†1974)

1896 — Хосе Рісаль, національний герой Філіпін (†1861)

1897 — Альфредо Браккі (Alfredo Bracchi), італійський письменник (†1976)

1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч (†1993)

1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.

1935 — Омар Бонго, президент Габону у 1967—2009

1942 — Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик

1946 — Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор

1961 — Бен Джонсон, канадський спринтер, рекордсмен світу з бігу на 100 метрів (1988), позбавлений золотих нагород і пожиттєво дискваліфікований на Олімпійських іграх в Сеулі (1988) за вживання допінгу.

1971 – Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч.

1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.

1975 — Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.

1984 — Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА. (2012, 2013, 2016)

1995 — Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.

Померли 30 грудня

1264 — Данило Романович, руський князь з династії Романовичів, правитель Галицько-Волинського князівства

1591 — Іннокентій IX, Папа Римський (* 1519)

1691 — Роберт Бойль, англійський хімік, фізик, природознавець, філософ (* 1627).

1789 — Франческо Цуккареллі, італійський художник-пейзажист і театральний декоратор.

1941 — Ель Лисицький, радянський художник і архітектор, один із видатних представників авангарду.

1944 — Ромен Роллан, (* 1866), французький письменник, музикознавець, театрознавець, мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури.

1967 — Буцманюк Юліан, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка.

1968 — Трюгве Гальвдан Лі, норвезький політик, перший Генеральний секретар ООН (1946–1953) (* 1896)

1977 — Сент-Луїс Джиммі Оден (справжнє ім’я Джеймс Берк Оден), американський блюзовий співак і автор пісень (нар. 1903)

1979 — Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.

1994 — Іваненко Дмитро Дмитрович, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.

2006 — Саддам Хусейн, колишній президент Іраку, письменник.

2010 — Боббі Фаррелл, діджей,танцюрист, бек-вокаліст, найбільш відомий як учасник групи Boney M.

2014 — Луїза Райнер, німецька актриса, нагороджена двома преміями «Оскар».

Традиції, прикмети, заборони

Традиції

Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є пророчими та здатними дати прогноз на весь майбутній рік.

Наші пращури влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Даниїла дівчата ворожили на нареченого. Святий Даниїл був далекоглядним пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливості, щоб розшифровувати різні знаки та послання.

Народні прикмети

Якщо на Даниїла з’явився на деревах іній, то на Святки буде тепла погода;

Стабільний вітер із південного заходу – погода буде теплою та сніговою;

Сонячні безхмарні дні у різдвяний піст – урожай буде добрим;

Наші пращури помітили, якщо в цей день буде негода, слід очікувати відлиги.

Чого не можна робити

30 грудня заборонялося вживати калорійну та жирну їжу, адже все ще триває Різдвяний піст.

Не варто піддаватися своїм шкідливим звичкам.

30 грудня не відмовляйте у проханні про допомогу.

Не ображайте нікого, не лайтеся і не кричіть.

30 грудня намагайтеся не зациклюватися на негативі.

Який сьогодні день 27 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 25 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети