Впервые в истории человеку пересадили сердце свиньи. Операцию провели в США, сообщает NNS со ссылкой на «Радио Свобода». Событие может стать переломным в медицине.

В США медики впервые осуществили успешную трансплантацию сердца человеку генетически модифицированной свиньи. Пересадку сердца провели 7 января 57-летнему Дэвиду Беннету в медицинском центре университета Мэриленда.

Беннет согласился на экспериментальную процедуру после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными, и он не мог получить донорское сердце, а состояние здоровья было слишком плохим.

«Выбор был прост: умереть или сделать эту трансплантацию, – сказал Дэвид Беннет перед операцией. – Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор».

Врачи пока не берутся делать прогнозы, но специалисты говорят о том, что эта процедура может стать переломным событием.

Сердце принадлежало свиньи, которая была генетически изменена, чтобы устранить ген, который производит определенный сахар, который может вызвать сильный иммунный ответ и отторжение органов. Врачи также давали пациенту лекарство вместе с обычными препаратами против отторжения, чтобы подавить иммунную систему и предотвратить отторжение органа.

В прошлом году более 41 тысячи американцев получили донорский орган. Почти четырем тысячам американцев провели трансплантацию сердца. Но потенциальный спрос на донорские органы намного выше. В последнее десятилетие активно ведутся эксперименты со свиньями, в ходе которых с помощью генной инженерии ученые пытаются вывести животных, органы которых не будут отторгаться организмом человека.

Пока что непонятно, насколько успешными будут эти эксперименты, поскольку проблема отторжения органов существует даже во многих случаях пересадки органов от человека человеку.

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