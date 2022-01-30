Вакансии в криптоиндустрии: их количество выросло в 4 раза – кого ищут

Вакансии в криптоиндустрии активно захватывают рынок труда, ведь бурно развивается и сама сфера. В LinkedIn зафиксировали рекордный рост вакансий в криптопроектах. Они обогнали другие популярные сферы, например технологии. При этом компании ждут специалистов разных профессий, которые напрямую не связаны с криптовалютами, пишет Finance.ua, передает NNS.

Популярная соцсеть для профессионалов LinkedIn представила интересный отчет. Из него следует, что в 2021 году индустрия криптовалют привлекла рекордное количество новых кадров.

Сервис проанализировал вакансии, в которых фигурируют слова «биткойн», «блокчейн», «Эфириум» и др. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 395% — то есть, почти в 4 раза. Для сравнения, общая техническая сфера за тот же период показала прирост всего на 98%.

Вакансии в криптоиндустрии: что предлагают работодатели

Кого ищут криптопроекты. Большой пласт объявлений связан с программным обеспечением и финансами. Но специалистов ищут и в других отраслях. Сюда относятся:

бухгалтерский учет;

консалтинг;

кадровое делопроизводство;

маркетолог;

работники сферы СМИ;

специалисты по компьютерному оборудованию и т. д.

Эксперты считают, что это лишь начало большого бума в экосистеме цифровых активов. Многие первоклассные специалисты переходят из традиционных сфер в криптографию. В этом на собственном опыте уже убедилась компания Microsoft – более 100 их сотрудников «сбежали» в проекты, связанные с метавселенными.

Для справки: криптоиндустрия – что это

Цифровая революция продолжается, и человечество активно изобретает новые современные решения. Одним из таких решений стало принятие миром виртуальных активов через их масштабное признание и наделение определенным кредитом доверия. Так, в 2009 году мир впервые узнал о блокчейнтехнологии и ее применении при организации обращения биткоинов, с этого и началась эра криптовалют.

Основой криптоиндустрии является криптовалюта

Криптовалюта (криптографическая валюта) — условное определение виртуальных активов, эмиссия и учет которых выполняется децентрализованной системой в автоматическом режиме без влияния посторонних лиц. Идея криптовалют во многом построена на технологии блокчейна.

Биткоин – это самая известная криптовалюта, которая на сегодня имеет наибольшую капитализацию. Именно биткоин вывел криптоиндустрию на новый уровень. На него не влияют ни финансовые регуляторы, ни банки.

Получить биткоин можно в несколько способов:

добывать его самостоятельно (майнить);

купить за фиатную (реальную) валюту;

получить как расчет за товары, работы и услуги.

Другая разновидность криптовалюты – альткоины. Это любая криптовалюта, кроме биткоина. Сейчас их существует несколько тысяч, и каждый вид имеет свои отличия от классического «битка». Самый известный – Ethereum (ETH) — создан на основе отдельной платформы на базе блокчейна с одноименным названием.

После популяризации криптовалюты ее стоимость увеличилась в десятки, а в некоторых случаях — в сотни раз, таким образом спровоцировав развитие криптоиндустрии и создав новые сферы для заработка.

Среди самых популярных видов деятельности с криптовалютами:

майнинг – это добыча криптовалют;

криптотрейдинг – это деятельность игроков на криптобиржах (получение прибыли, выигрывая на разнице в ценах)

криптоинвестирование – вложение средств непосредственно в криптовалюты или связанные с криптосферой виды деятельности.

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