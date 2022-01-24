В России до сих пор ищут тело женщины, которая погибла во время Крещенского купания подробности трагедии (видео)

В Ленинградской области РФ до сих пор ищут тело женщины, которая погибла во время Крещенского купания на глазах у собственных детей и мужа. Поиски будут продолжаться еще четыре дня, сообщает NNS, ссылаясь на Телеграм-канал База.

На данный момент поисковики уже обследовали 800 кв. м., однако найти тело погибшей пока не получается.

Анна Ускова погибла ночью 19 января. Женщина вместе с семьёй и знакомыми снимала дачу в деревне Выра в Ленинградской области и после бани отдыхающие решили окунуться в прорубь. Сделать купель на реке Оредеж попросили хозяина. Ускова прыгнула в воду, но вынырнуть уже не смогла – течение унесло её буквально за секунды.

Все это произошло на глазах у ее детей и мужа, а видео прыжка в прорубь попало в сеть. На записи видно, как Анна крестится ,прыгает в воду и исчезает. Уже спустя несколько секунд стало понятно, что произошла беда. В этот момент слышны душераздирающие крики двоих детей, зовущих маму.

В Ленинградской области РФ до сих пор ищут тело женщины, которая погибла во время Крещенского купания: ВИДЕО

Поиски женщины начались в ту же ночь и продолжаются до сих пор.

Пять специалистов поискового отряда, среди которых трое водолазов, ежедневно исследуют дно реки – через каждые 10 метров они делают разрезы и обследуют отдельные участки. За время работ поисковики обследовали уже 800 квадратных метров, но тело Анны найти пока не удаётся. Течение Оредежи уходит в сторону Гатчинского района, где протекает другая река – Луга, а также имеет множество мелких ответвлений, что сильно затрудняет поисковую операцию. Работы планируют проводить ещё четыре дня, после чего поиски тела погибшей будут прекращены.

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