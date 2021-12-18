В Индии обезьяны убили 250 собак из мести: собаки загрызли их детеныша (видео)

В Индии обезьяны убили 250 собак из-за мести. Об этом пишет издание The Mirror, передает NNS.

В Индии в деревнях Маджалгаон и Лавель обезьяны из мести убили около 250 собак и начали нападать на людей. Причиной стало то, что стая собак до смерти загрызла детеныша обезьяны.

Известно, что приматы окружали собак, затаскивали их на крыши и деревья и сбрасывали с высоты. Для многих четвероногих травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

Местные жители пытались спасти их от обезьян и при этом сами получили травмы.

В Лавеле приматы практически истребили популяцию собак и переключили свое внимание на детей. Так, они схватили на улице 8-летнего школьника, которого люди смогли отбить, забросав животных камнями.

И дети, и взрослые вынуждены были спасаться бегством от обезьян, сообщает Daily Mail. Собаки, оставшиеся в живых, пытались их защитить.

Собаки пытались отогнать приматов от людей.

Жители села обращались в Департамент лесного хозяйства с требованием отловить обезьян-убийц и взять ситуацию под контроль, однако посланные в село полицейские не смогли поймать ни одного животного.

После этого жители Лавула попытались встать на защиту собак, но обезьяны столкнули с крыш домов нескольких мужчин, которые пытались до них добраться. Нападения на людей и собак со стороны обезьян продолжаются.

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