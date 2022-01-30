Умер Леонид Куравлев – советский и российский актер, занесенный в базу «Миротворец»

Умер Леонид Куравлев – известный советский и российский актер, которого в Украине занесли в базу «Миротворец», сообщает NNS, на российские СМИ.



Леониду Куравлеву было 85 лет. В начале января артиста экстренно госпитализировали в Московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию, тест оказался положительным. Врачи нашли у него пневмонию, впоследствии артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии стало известно, что врачи диагностировали у Куравлева тяжелое поражение мозга. У него обнаружили цереброваскулярну болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

” Выявлено устойчивое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушение памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушение функций глотания пищи. Пока сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения”, – говорилось в сообщении.

Леонид Куравлев: что известно об актере

Леонид Куравлев известный по таким фильмам, как “Иван Васильевич меняет профессию”, “Афоня”, “Живет такой парень”, “Из лебяжьего”, “Ваш сын и брат”, “Золотой теленок” и “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо”.

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики президента РФ Путина в Украине и в Крыму, за что его внесли в базу “Миротворец”.

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