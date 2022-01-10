Сдаст ли Запад Украину России – мнение эксперта и заявление Госдепа

Сдаст ли Запад Украину России? Свои мысли по этому поводу озвучил украинский блогер Сергей Фурса, который напомнил, что текущая неделя в мире пройдет под знаком переговоров Запада и России, передает NNS. О чем будут говорить и чего ждать Украине от переговоров?

Сергей Фурса считает, что ключевая задача западных дипломатов – понять, они (Россия – – от ред) реально свихнулись или только притворяются.

И да, не читайте советских газет (российских телеграмм-помоек) – в повестке дня нет сдачи Украины, – пишет эксперт. И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся. Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай. И Западу надо будет показать Китаю, что США и Ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников. Потому что если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань. А вот это уже способно открыть ящик Пандоры. И точно никому не надо, – аргументировал свое мнение Сергей Фурса.

Сдаст ли Запад сдаст Украину России: что говорят в США

Отметим, что оптимистичные заявления звучат и со стороны США.

Так, глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России, – пишет Корреспондент.

США не намерены идти на уступки относительно территориальной целостности Украины на переговорах с Россией. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сказал в эфире нескольких телеканалов, сообщает The New York Times.

Блинкен отметил, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину через восемь лет после того, как она оккупировала Крым.

‘Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом’, – сказал Блинкен.

Как сообщалось, глава Госдепа также прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее США обвиняли РФ в его нарушении, и в 2019 году вышли из договора.

‘Возможно, есть основания для его восстановления’, – сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь высказался по поводу возможного пересмотра соглашения о размещение обычных вооружений в Европе в части проведения военных учений, которые могут рассматриваться как отправная точка для вторжения.

Байден и Путин вновь созвонились, говорили меньше часа

Россия требует отозвать решение 2008 года о вхождении Украины и Грузии в НАТО

‘Много российских солдат вернутся в гробах’, – Резников о возможном вторжении России