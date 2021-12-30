Женщина случайно запустила трансляцию секса в Facebook: смотрели 45 человек, даже ее папа

Американка случайно запустила трансляцию секса в Facebook. В это время в нее страницу зашло 45 человек, включая ее отца.

Женщина заявила, что этот ужасный инцидент, случившийся в прошлом году, заставил ее проплакать целую неделю, хотя все убеждали, что ничего страшного не произошло.

Об этом пользовательница социальной сети TikTok рассказала в своем блоге, однако впоследствии удалила видео, сообщает Daily Star.

Год назад, когда супруги гостили в городке Паунд, мужчина решил позаигрывать с избранницей, чтобы инициировать секс. Желание любимого застало американку во время общения в Facebook.

Всё произошло так быстро, что женщина не успела заблокировать телефон. Более того, она случайно начала прямую трансляцию.

Пообщаться со знакомой в это время зашли аж 45 человек, включая ее отца, который вышел сразу после того, как понял, что происходит. Друг пострадавшей пытался все время звонить ей, чтобы прервать эфир, поэтому запись получилась не четкой.

Женщина утверждает, что записывался только звук, ведь телефон лежал экраном вниз.

После неприятного инцидента она неделю не могла прийти в себя, хотя все вокруг и считали случайность смешным недоразумением. Даже ее папа пошутил об этом всего раз.

Подписчики американки написали, что она претворила в жизнь их самый страшный кошмар, а некоторые даже зареклись в будущем оставлять средства связи в другой комнате.

Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”