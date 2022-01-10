Выявлен новый штамм коронавируса Дельтакрон. Что о нем известно

На Кипре учёные зафиксировали гибрид штаммов коронавируса Дельта и Омикрон. Его уже окрестили Дельтакрон. Что о нем известно?

Ученые заявили, что гибрид имеет генетическое происхождение Дельты. При этом заметили мутации Омикрона.

Об этом сообщает Cyprys Mail, со ссылкой на Realist online, передает NNS.

О гибриде заявил доктор Леонтиос Кострикис в субботу, 8 января. Он работает в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета.

По словам ученого, обнаружили значительное количество мутаций, которые раньше были замечены только в случае заражения Омикроном. В вирусе около 30 мутаций. 10 из них найдены в образцах, взятых на Кипре.

Дельтакрон зафиксировали у 25 человек, 11 из них были госпитализированы. У пациентов, лечившихся в больнице, частота мутаций была выше. Это позволяет ученым проследить связь между Дельтакроном и госпитализацией.

Данные о гибриде были переданы в базу данных GISAID. С открытием ознакомится мировое научное сообщество. Исследования Дельтакрона продолжат.

В то же время министр здравоохранения Кипра уточнил, что больше деталей об обнаруженном штамме будут обнародованы на пресс-конференции уже на этой неделе.

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