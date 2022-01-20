ВОЗ призывает страны отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за ослабление или упразднение ограничений на международные поездки.

Подобные меры в большинстве своем показали свою неэффективность в борьбе с распространением коронавируса, говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, передает NNS.

Представители организации отмечают, что запрет на перемещение не влияет на распространение COVID-19, что подтвердила ситуация со штаммом «омикрон».

Практика показала, несмотря на закрытие границ, случаи заражения новым вариантом коронавируса все равно регистрируются по всему миру.

Кроме того, слишком жесткие условия посещения стран «способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». Поэтому нужно пересмотреть политику международных перевозок.

В ВОЗ выступают за то, чтобы вводить антиковидные требования, такие как соблюдение карантина, прививка, тестирование, ношение защитных масок не глобально, а основываясь на оценке эпидемиологических рисков. При этом подобные меры не должны стать финансовым бременем для путешественников.

Организация также рекомендовала государствам не использовать вакцинацию как единственное условие въезда.

«Подтверждение иммунизации против COVID-19 не может быть единственным условием, позволяющим совершать международные поездки с учетом ограниченного глобального доступа к препаратам и неравномерного их распределения в мире», говорится в сообщении.

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