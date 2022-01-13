В США подготовили санкции против Путина и его окружения

Представители Демократической партии в Сенате США разработали законопроект о пакете санкций против президента России Владимира Путина, членов правительства и высшего военного командования РФ, который будет применен в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом речь идет на сайте Сената, передает NNS.

Согласно обнародованному документу, санкции коснутся президента Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутных и воздушно-космических сил, главнокомандующего военно-морского флота, командующих воздушно-десантными ракетами, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением ВС РФ, пишет Интерфакс.

Пакет санкций включает блокировку и запрет на проведение каких-либо операций с имуществом или в интересах подсанкционных лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или под контролем гражданина США.

Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США. Запрещается выдача им виз или других въездных документов. Выданные ранее документы, разрешающие въезд на территорию США, будут аннулированы.

Санкции также коснутся российских компаний, использующих систему SWIFT: Ощадбанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, “ФК Открытие”, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Также, среди прочего, сенаторы предлагают президенту США запретить американцам какие-либо транзакции с российским госдолгом. Речь идет только об операциях, проводимых после вступления в силу закона.

Кроме того, законопроект включает в себя ряд положений, направленных на укрепление безопасности Украины, и призывает США “рассмотреть все доступные и надлежащие меры” для того, чтобы газопровод “Северный поток – 2” не был введен в эксплуатацию.

Также в случае возможного нападения США обещают в течение полугода раскрыть подлинную информацию об имуществе Путина. Также не исключается, что документ будет доработан и в него внесут нефтегазовые и угольные компании.

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