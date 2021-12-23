В США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса. Их будет закупать Украина

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило использование препарата Paxlovid производства Pfizer. Американцы смогут принимать это лекарство дома, чтобы предотвратить осложнения заболевания.

Об этом 22 декабря сообщили на сайте FDA, пишет Громадське, передает NNS.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало разрешение на экстренное использование этого препарата для взрослых и детей в возрасте от 12 лет (с весом не менее 40 килограммов), которые получили положительный тест на COVID-19 и имеют первые симптомы.

Paxlovid отпускается только по рецепту. Лечение следует начинать как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

«Сегодняшнее разрешение вводит первое лечение против COVID-19 в форме таблеток, которые принимаются перорально. Это большой шаг вперед в борьбе с этой глобальной пандемией», сказала доктор медицинских наук, директор FDA Патриция Каваццони.

Как принимать препарат?

Paxlovid назначают в виде трех таблеток (две таблетки нирматрелвира и одну таблетку ритонавира), которые принимаются перорально дважды в день в течение пяти дней. В общей сложности курс составляет 30 таблеток. Paxlovid не разрешается использовать дольше пяти дней подряд.

А можно пить пилюлю для профилактики?

В Управлении по продовольствию и медикаментам США не разрешили принимать Paxlovid для профилактики перед контактом или после контакта с больным COVID-19.

Не следует пить препарат и больным коронавирусной болезнью, которые уже нуждаются в госпитализации из-за критического состояния. Paxlovid не может заменить вакцинацию против COVID-19.

Какие возможны побочные эффекты?

Они включают нарушение вкуса, диарею, высокое кровяное давление и боли в мышцах. Одновременное применение Paxlovid с некоторыми другими препаратами может привести к нетипичным взаимодействиям.

Ритонавир может вызвать поражение печени. Применение Paxlovid у людей с неконтролируемой или недиагностированной ВИЧ-1-инфекцией может привести к стойкости против лекарств ВИЧ-1.

Paxlovid в Украине

В конце ноября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новое лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одним из первых.

«И у нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут одними из первых», заверил Ляшко.

Как говорится в пояснительной записке постановления, правительство договорилось о бронировании 300 тысяч курсов препарата Pfizer и столько же — лекарств Merck.