В каких странах украинцам платят больше всего: условия и зарплаты

Из-за сложностей с трудоустройством и неудовлетворенностью заработной платой на родине, украинцы все чаще прибегают к трудовой миграции. За лучшей жизнью от 3 до 5 млн сограждан ежегодно выезжают на работу в страны ЕС, Великобританию, Канаду и США. В каких странах украинцам платят больше всего?

Там им готовы предлагать не только более высокий уровень оплаты труда и дополнительные бонусы, но и всячески помогать с документами и изучением языка. Эксперты сформировали список особо востребованных специальностей и квалификаций.

IT

Наибольшее число предложений о работе ждет украинских IT-шников, рассказывает кадровый портал grc.ua. В топ-5 стран-работодателей входят Кипр (21%), Германия (7%), Армения (5%), США (12%) и Молдавия (4%).

Причем, ежегодно 5-7% таких специалистов уезжают в другую страну, а возвращаются обратно – единицы. Денежная компенсация будет напрямую зависеть от региона, уровня квалификации, опыта работы, навыков кандидата и может колебаться от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн в месяц.

Наибольший оклад, по данным grc.ua, им готовы предлагать на Кипре: в среднем около 135 тыс. грн в месяц. Меньше всего – в Молдове, где в тамошних штаб-квартирах средняя зарплата составляет около 45 тыс. грн для специалистов по продажам и от 56 тыс. грн непосредственно для программистов. Зато набор требований небольшой и есть опция удаленной работы из Украины.

Продажи

В Германии и Чехии особо рады будут принять украинских специалистов из сферы продаж. Но зарплата там хоть и выше, чем в Украине, но также состоит из частей: оклада – до 50-55 тыс. грн в месяц и бонусов (от продаж и за выполнение KPI).

Поэтому, например, в Чехии по итогу рассчитывать можно будет на прибыль не более 80 тыс. грн. в месяц. А вот в Германии уже потребуются разрешение на работу (вид на жительство), знание немецкого или английского языков и зарплата будет меньше.

Строительство

Еще одной востребованной сферой, где особый интерес работодатели проявляют к украинским специалистам, является строительство. Нужны как разнорабочие, слесари, инженеры, строители, крановщики, зарплата которых варьируется от 45 тыс. грн до 70 тыс. грн.

Медицина

Низкие заработные платы и отсутствие доплат на фоне бушующего коронавируса подтолкнули интересоваться работой за границей и украинских медиков. При том, что в Украине средняя заработная плата в открытых вакансиях этой сферы составляет 13 047 грн, у иностранцев предложения по оплате в разы больше.

Среди стран, которые буквально охотятся на украинский медперсонал – Германия, Польша, Таджикистан, Сербия, Армения, Вьетнам и Боливия. Меньше вакансий для медиков в Чехии, Венгрии, Словакии и Великобритании.

По специализациям чаще других ищут врачей – 33% вакансий. Далее идет спрос на торговых представителей фармкомпаний, но также с дипломом врача и знанием двух языков – английского и страны пребывания (25%), медсестер (12%), фармацевтов (12%) и инженеров медицинского оборудования (8%).

Трудоустроиться в Германии медикам будет уже не так просто – во-первых, потребуется сдать экзамен, подтверждающий уровень немецкого языка и обязательно подтвердить диплом. Но зато зарплаты – высокие. Если брать медсестер, там сходу предлагают от 2 тыс. евро (около 63 тыс. грн).

В Польше заработок украинских врачей напрямую зависит от владения польским языком: те, кто говорит свободно, могут рассчитывать на 80-100 тыс. грн в месяц. Остальные – не более 30-45 тыс. грн (после налогов).

Производство и сельское хозяйство

Уже классикой для украинских трудовых мигрантов без специального образования стали предложения о работе на производствах и в сфере сельского хозяйства. Например, в Германии сейчас предлагают около 50 тыс. грн. Узким специалистам, которые владеют немецким языком и имеют опыт работы от 3 лет расценки по данным grc.ua следующие:

разнорабочие (до 700 евро);

электромонтеры (до 1 500 евро);

слесари (до 2 000 евро);

механики-наладчики сельскохозяйственных машин и оборудования (до 1 500 евро).

Водители

А настоящим трендом и наиболее часто выезжающими за границу на работу в этом году стали украинские водители. Всему виной – низкая, как для спроса, заработная плата в Украине. Если здесь заработать в среднем они могут около 21 200 грн в месяц, то в странах ЕС – намного больше. В той же Польше в 42% предложений ставка составляет от 43 700 грн, в 33% – 57 500 грн, еще 25% могут получать от 62 100 грн.

Об этом NNS узнал из сообщения finance.ua