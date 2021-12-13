Ученые узнали, как на самом деле кошки воспринимают людей

Кошки – самые популярные и одновременно загадочные домашние любимцы. Их поведение часто не дает прямого ответа, как они относятся к хозяину, любят ли они его и чувствуют ли привязанность.

The Gurdian выяснило у специалистов, что действительно думают о нас коты. Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live.

С собаками проще

Собаки и кошки – самые распространенные животные, которых люди заводят дома. Впрочем, собак ученым исследовать гораздо проще, ведь они за пределами своей территории будут чувствовать себя свободно и безопасно, если рядом будет хозяин.

А вот коты очень привязаны к своей территории, поэтому их поведение сразу меняется, что не позволяет ученым хорошо исследовать их в лабораториях. Поэтому за поведением кошек наблюдали дома, так что исследователям удалось прийти к определенным выводам.

Кошки волнуются за нас

Ученый доктор Сахо Такаги из Киотского университета пришел к выводу, что коты способны отслеживать местонахождение своих хозяев за голосом, даже если они люди не в их поле зрения. Для этого провели эксперимент: кошек оставили в знакомой комнате и приобрели два динамика. Одни оставили в комнате с котами, а другой вне ее. Впоследствии из-за динамики звучал голос хозяина, голоса незнакомых людей и разный шум. Как оказалось, коты очень удивились и вели себя крайне озабоченно, когда слышали голос хозяина.

Как коты выражают свою любовь

Часто люди думают, что котам нужно только жилье и еда от нас и они не способны любить и ценить нас так, как собаки. Впрочем, доктор Сиракуза утверждает, что коты привязываются к людям так же, как и к другим животным. Особенно эта связь становится крепкой, если кот вырос с детства с кем-то. Просто кошки не способны проявлять свою привязанность так ярко, как собаки.

Но кот, например, может показывать свою любовь и доверие другими способами: находиться с вами в одной комнате, тереться головой, подходить к хозяину. Если кот очень тактилен, он может даже спать с вами в одной кровати и даже не сопротивляться объятиям и другим прикосновениям. В то же время, ученый отметил, что коты по своей природе изредка любят, чтобы их трогали, брали на руки, обнимали и целовали.

А “корневище” такого поведения кроется в их предках – африканской дикой кошке, которая по своей природе одиночка.

“Кошки не социальные, им не нужны друзья”, говорит ветеринар Карен Хистенд из Университета Сассекса.

Свою привязанность коты демонстрируют из-за облизывания: так нередко в домах, где много кошек, животные облизывают друг друга. И если кот облизывает вас, они показывают вам свое доверие и любовь.

Кошки тоже могут быть без настроения

У кошек тоже может быть плохое настроение, однако учёные просят не приравнивать это к человеческой депрессии. Да и проявляют они это состояние не из-за шипения или драки. Что может быть причиной стресса? Резкое изменение привычного для них режима или обстановки. А вот стресс у кошек проявляется из-за нарушений в еде и посещении туалета.

К тому же стресс может перерасти в опыт и воспоминания. Это нужно для выживания. К примеру, если кот обжегся на кухонной плите, он может не заходить в комнату в течение нескольких месяцев или стараться держаться подальше от опасного прибора.

Коты видят сны

Коты способны мечтать и видеть сны так же, как люди. Мозг кота способен генерировать сонные картинки, однако он не столь развит, чтобы планировать что-нибудь в долгосрочный период.

Так что ошибочно считать, что кот только и ждет, чтобы вы покинули дом, чтобы устроить шабаш дома. Возможно, кот и устраивает гамидер дома, пока вас нет, однако животное даже не задумывается над тем, что это плохо, как уверяет доктор Сиракуза.

Но коты действительно радуются своим хозяевам, когда те просыпаются утром или возвращаются с работы. И да, они всегда ждут что-нибудь вкусненькое. Однако есть и не очень приятная новость: большинство кошек не слишком скучают по своим хозяевам, пока их нет дома.