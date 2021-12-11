Ученые изобрели COVID-жвачку: как она работает

Борьба с коронавирусом вышла на новый уровень. Ученые изобрели COVID-жвачку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.

Об этом сообщает CNBC, со ссылкой на УНИАН передает NNS.

“SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то заражен чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может добиться других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне”, заметил автор исследование Генри Дэниела.

По его словам, жвачка поможет снизить передачу вируса.

Жвачка содержит в своем составе белок ACE2, предотвращающий проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, который может блокировать рецептор ACE2 в клетках или связаться с белком спайка.

Ученые провели исследование на образцах слюны пациентов с COVID-19. Ее подвергли ACE2 и обнаружили, что уровни вирусной РНК резко снизились.

Теперь учёные работают над тем, чтобы получить разрешение на проведение клинического испытания.

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