Участвовали в агрессии против Украины: кого РФ отправила в Казахстан

В Казахстан 6 января были переброшены военнослужащие десантных спецподразделений ВС РФ, участвовавшие в агрессии против Украины.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, передает NNS.

В частности, по информации СМИ, РФ отправляет в Казахстан военнослужащих 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ “Сенеж”.

Участвовали в агрессии против Украины:

98-я дивизия ВДВ (в/ч 65451). Из состава дивизии в Украине засветились военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).

45 ОБрСпН (в/ч 28337). В 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.

Отмечается, что в 2001 году офицерами 45 полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев хорошо расследованы четыре, похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, власти Казахстана обратились к Организации договора о коллективной безопасности о помощи в подавлении протестов. ОДКБ официально подтвердила прибытие ее “миротворческих сил” – военного контингента РФ и ее союзников – в Казахстан.

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Как сообщают СМИ, к утру 7 января в Казахстане задержали более трех тысяч человек, 26 участников протестов убиты, еще 18 ранены. Об этом сообщили на казахском ТВ со ссылкой на МВД.

Фото: InformNapalm