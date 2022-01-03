Убогость “бесплатных” квартир в СССР: как выглядело советское жилье

Фанаты СССР считают, что советское жилье было бесплатным и доступным для всех желающих. Но правда в том, что оно хозяевам не принадлежало и только после распада СССР граждане смогли назвать жилье своим.

Белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге показал и рассказал, каким было “бесплатное” жилье, которое советская власть выделяла своим гражданам, передает NNS.

Стоит отметить, что для жителей СССР такие квартиры, были очень желанными, ведь до того как к власти пришел Хрущев, семьи ютились в коммуналке. Итого, в двух-трех-четырёхкомнатнатной “сталинке” могли жить 2-4 семьи, то есть от 5 до 25 человек.

Когда к власти в СССР пришел Хрущев, то он активно занялся решением квартирного вопроса. И по всей стране начали взводиться целые кварталы новых домов, квартиры в которых начали называть “хрущевками”. Стоит отметить, что “качество” строительства было очень низким.

Что представляло собой типичное “бесплатное” советское жилье

Дома с “хрущевками” строились не поквартально, а “елочкой”, что якобы улучшало инсоляцию, но выглядело это печально. Из-за того, что в домах пропали закрытые дворы, пространство вокруг быстро приходило в упадок. А сами дома больше напоминали коробки: без декора и персонализации.

Если говорить о планировках таких квартир, то они также кардинально отличались от “сталинок” или “шведок”: высота потолков уменьшилась с 3-х метров до 2,3-х метров, коридоры вовсе исчезли, прихожие стали очень маленькими, кухни были больше похожи на кладовые, а санузлы стали совмещенными.

Стоит отметить, что в такие квартирки заселяли все те же большие семьи: в “двушку” вполне могли заселить семью с тремя детьми, а в “трёшку” — семью с двумя детьми, да еще и с бабушкой-дедушкой.

Как выглядели “бесплатные” советские квартиры

Типичная советская “гостиная” в хрущёвке — это узкая комната-пенал, треть которой занимает огромная полированная “стенка”, диван и телевизор.

Обратите внимание на это красивое постановочное фото в одной из таких “бесплатных” квартир. Все бы ничего, если не учитывать что в маленькой комнатушке живут пять человек — мать, отец и трое детей.

Много гостей в такую квартиру позвать не удавалось, ведь среди внесенных столов и стульев и сесть не было где. Отметим, что “гостинная” еще играла роль и спальни хозяев, о чем говорит складной диван-кровать, над которым висит ковер (для лучшей звукоизоляции).

Но реалии были намного хуже, чем красивые постановочные фото, которые делали для рекламы “доступного жилья”. Реальность — это когда посредине одной из комнат стоит холодильник, ведь на кухни для него места очень мало, а вещь то необходимая.

Брежневские застройки

Ближе к 70-м начали массово появляться жилые массивы и микрорайоны с брежневскими застройками, которые по своей сути были теми же хрущевками, пишет Мирович. Разница между ними заключалась в том, что стены там были толще, а квартиры были несколько просторнее. И этажность их была значительно больше.

В мире такое жилье считалось крайне убогим и бедным, однако советские жители этого не понимали. Ведь 60-65 метров в панельной “брежневке” была едва ли не роскошью, потому что до переезда в такое здание большинство семей проживало в тесных двухкомнатных квартирах, а то и в однокомнатных. Кроме того, гражданин СССР и не мог сравнить лучшее с худшим, ведь в тот период СМИ не показывали качество жизни граждан в других странах. Быт и жизнь иностранцев были тайной за семью замками.

Эксперимент в Америке

Неудачный эксперимент пытались повторить и в Америке. Там также пытались построить многоквартирные дома. И сделали это аж на 20 лет раньше, чем в СССР. Уже в середине 50-х в штате Миссури возвели социальный жилой комплекс “Прюитт-Игоу”, который имел классический и привычный нам вид из комлекса многоэтажек.

Квартал состоит из 11 типовых многоэтажек. Однако, в нем жители не задерживались надолго. Люди, которым удалось заработать и определенное количество средств, практически сразу съезжали оттуда в нормальные дома. Поэтому уже в конце 60-х квартал “Прюитт-Игоу” стал гетто. Там вырос уровень криминала, а уровень жизни стал чрезвычайно низким. Из-за этого власти его решили снести и квартал остался разве что на архивных фото.

Жилье среднего класса

“Средний класс” в СССР насчитывал инженеров, врачей и учителей, которые в основном оставались в панельках с вонючим мусоропроводом и тесными подъездами. А вот типичная среднеклассовая американская семья имела обычно собственный земельный участок и большой дом на 2-3 этажа.

В отличие от советских зданий, американские жилища имели большие проходные комнаты, просторные кухни. Кухня всегда имела отдельную столовую, ведь американцы не едят обычно там же, где и готовят. Также такие здания имеют много комнат, которые равноценно распределяются между каждым членом семьи. Старшие члены семьи иногда имели даже отдельные этажи.

Кроме того, типичный американский дом имел несколько санузлов. Минимум два в доме, каждый из которых на одном этаже, также имелись отдельные кладовки и гардеробные, которые пристраивались к каждой комнате. И еще кроме этого всего каждый дом имел собственный участок, на котором можно было разместить гараж на 2-3 машины, мастерскую, зону для барбекю и тому подобное.

Так вот вряд ли таким мог бы похвастаться типичный гражданин СССР. Пока жители могущественной империи ютились в тесных многоэтажках, жители в других странах дышали полной грудью в просторном жилье.