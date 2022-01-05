ТОП-5 IT-специальностей, на которые будет наибольший спрос в 2022 году

Американская технологическая платформа Venture Beat назвала ТОП-5 IT-специальностей, которые будут наиболее популярны среди работодателей в 2022 году.

Об этом NNS узнал из сообщения The Village Україна.

Java-разработчик

Это специалист, создающий веб-приложения, программы и программное обеспечение. Java разработчик привлечен на всех этапах разработки продукта.

Обязанности специалиста могут сильно отличаться в зависимости от компании и конкретной должности, но в любом случае он должен разрабатывать коды и следить за производительностью приложений.

Cloud-архитектор

Это специалист, который внедряет стратегию облачных технологий, то есть разрабатывает дизайн облачных программ, мониторит “облака” и управляет ими. Специалист должен знать языки программирования Python, Ruby и Elixir, иметь опыт работы в IT-инженерии, а также иметь лидерские качества.

Продакт-менеджер

Этот специалист должен следить за развитием проекта, начиная с этапа планирования до выхода продукта. Продакт-менеджер контролирует выполнение заданий другими работниками, поэтому ему необходим опыт в управлении персоналом, аналитические способности, а также умение работать с инструментами типа PivotalTracker и Jira.

Специалист по кибербезопасности

Таких специалистов еще называют “белыми хакерами”. Они защищают компании от хакерских атак, а пользователей – от кражи их данных. Чтобы быть специалистом по кибербезопасности, нужно разбираться в компьютерной криминалистике, уметь решать проблемы безопасности на разных платформах и иметь хорошие коммуникативные навыки.

Специалист по данным или Data Scientist

Это специалист, использующий машинное обучение для прогнозирования и анализа данных. Он должен определять проблемы в аналитике данных, правильно определить наборы данных и переменных, а также собирать большие наборы данных и сообщать о результатах своего анализа.

Чтобы быть специалистом по данным, нужно знать языки статистического программирования, как R, Python или SLQ и ориентироваться в data mining (извлечение данных).